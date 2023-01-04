علماء يكشفون العلاقة بين الطعام غير الصحي ونوع الموسيقى

توصل فريق من الباحثين إلى العلاقة التي تربط النظام الغذائي واختيار الوجبات المناسبة لصحة الجسم ونوع الموسيقى التي يستمع إليها خلال تناول الطعام.

وكشف باحثون من جامعة جنوب فلوريدا أن وجود موسيقى منخفضة أو عدم تشغيل الموسيقى في سوبر ماركت أو مطعم يزيد من مبيعات الطعام الصحي؛ لأنه يؤدي إلى حالة من الاسترخاء.

ووجد الباحثون خلال الدراسة أنه عندما يتم عزف الموسيقى بصوت أعلى، يزداد شراء الأطعمة الدهنية وغير الصحية بنسبة 20%، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.