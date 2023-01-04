علماء يكشفون العلاقة بين الطعام غير الصحي ونوع الموسيقى
توصل فريق من الباحثين إلى العلاقة التي تربط النظام الغذائي واختيار الوجبات المناسبة لصحة الجسم ونوع الموسيقى التي يستمع إليها خلال تناول الطعام.
وكشف باحثون من جامعة جنوب فلوريدا أن وجود موسيقى منخفضة أو عدم تشغيل الموسيقى في سوبر ماركت أو مطعم يزيد من مبيعات الطعام الصحي؛ لأنه يؤدي إلى حالة من الاسترخاء.
ووجد الباحثون خلال الدراسة أنه عندما يتم عزف الموسيقى بصوت أعلى، يزداد شراء الأطعمة الدهنية وغير الصحية بنسبة 20%، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأرجعت الدراسة المنشورة في مجلة "أكاديمية علوم التسويق" ذلك إلى أنه عندما يتم تشغيل الموسيقى بمستوى صوت أعلى، فإنها تزيد من مستويات الإثارة والتوتر لدينا.
أجرت الدراسة بحثًا في مقهى في ستوكهولم، وقسمت الوجبات الخفيفة إلى فئات صحية ومحايدة وغير صحية، ثم قام الباحثون بتشغيل الموسيقى بمستوى صوت أعلى أو أقل.
ووجدت أنه عند تشغيل الموسيقى عند 70 ديسيبل، كانت 52% من العناصر المشتراة غير صحية، مقارنة مع 25% من العناصر الصحية المشتراة.
وبحسب الدراسة، عندما كانت الموسيقى تعزف عند 55 ديسيبل، زادت كمية العناصر الصحية المشتراة إلى 32%، في حين انخفضت مشتريات العناصر غير الصحية إلى 42%.
ونصح أستاذ علم النفس التجريبي في أكسفورد تشارلز سبنس الناس بخفض مستوى الصوت في مكبرات الصوت أو سماعات الرأس إذا كانوا يريدون تحقيق هدفهم في تناول الطعام الصحي.
وقال: "تُظهر النتائج أن الموسيقى قد تكون السبب في أنك تجد صعوبة في اتخاذ خيارات وجبات صحية، الموسيقى عالية الصوت تعزز مستويات الإثارة، والتي أظهرت الأبحاث أنها تؤدي إلى اختيارات غذائية غير صحية".