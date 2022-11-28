بريكست يفاقم أزمة القطاع الصحي في بريطانيا

نشرت الدراسة التي أجريت بمبادرة من صحيفة "ذي غارديان" في وقت تواجه هيئة الخدمات الصحية الوطنية (إن إتش إس) العديد من الصعوبات بعد سنوات من التقشف، إذ توجد قوائم انتظار قياسية في المستشفيات بسبب وباء كوفيد ولكن أيضا بسبب نقص الأطباء والممرضين.

نظر مركز "نافيلد تراست" في أربعة تخصصات - التخدير وطب الأطفال وجراحة القلب والصدر والطب النفسي - كان للأطباء الأوروبيين حضور كبير فيها قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.