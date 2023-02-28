اكتشاف "جسم غريب" في لثة مريض بالسعودية

في حالة نادرة، اكتشف الأطباء في مستشفى الملك سعود في عنيزة في المملكة العربية السعودية "جسمًا غريبًا" داخل لثة مريض، تسبب في معاناته من التهابات وآلام مزمنة طوال 13 عامًا.

ووفق بيان نشره مجمع "القصيم" الصحي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي في تفاصيل الواقعة، أوضح أن المريض، وهو في الثلاثينات من عمره، حضر إلى عيادة الأسنان وهو يشكو من التهابات وآلام في ضرسه؛ ما استدعى إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة.