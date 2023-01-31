توقع الأطباء وفاتها.. علاج ثوري ينقذ أمريكية من سرطان المرحلة الرابعة

وعلى مدار العامين التاليين، خضعت للعلاج الكيميائي ولكنها أصيبت بمجموعة من الأورام، بما في ذلك كتلة بحجم كرة التنس في كبدها وأخرى في صدرها وبطنها والعقد الليمفاوية، حسبما نقلت صحيفة "التليجراف" البريطانية.

وخمن أخصائي الأورام الخاص بها وفاتها في غصون 3 سنوات، وعلى الرغم من هذه التكهنات القاتمة، لم يكن هذا الفصل الأخير في رحلة جودي، إلا أنها تمتلك الآن صحة جيدة وتعافت تمامًا من السرطان، حيث تعتبر بيركنز أول شخص في العالم يتم علاجه من سرطان الثدي النقيلي بالعلاج المناعي وتتعافى تمامًا منه.

كان قد بدأ علاج بيركنز في أغسطس 2015، عندما جمع العلماء بعضًا من خلاياها المناعية المقاومة للأورام والتي جعلوها تتكاثر في المختبر، ثم تم حقنها بـ 80 مليار من هذه الخلايا بالإضافة لإعطائها عقار "بمبروليزوماب" وهو دواء للعلاج المناعي ويسمح باستهداف وتدمير الخلايا السرطانية بشكل أكثر قوة.