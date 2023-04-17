نظارات تبطئ قصر النظر.. ابتكار قد يحدّ من مشكلة صحية كبيرة

وتناولت دراسة نشرت مطلع نيسان/ أبريل في مجلة "ساينتيفك ريبورتس"، وضع مجموعة من الأطفال يضعون نظارات "ميوسمارت" التي ابتكرتها شركة "هويا" اليابانية، ضمن فترة 6 سنوات.

وخلصت الدراسة إلى تسجيل تباطؤ في قصر النظر وعدم رصد "تأثير ارتدادي" لدى الأطفال عند توقفهم عن وضع النظارات.

وأثبتت دراسات سريرية كثيرة أخرى فاعلية نظارات "ستيليست" التي ابتكرتها شركة "إسيلور لوكسوتيكا" الفرنسية، مشيرة تحديدًا إلى أنّ هذه النظارات جنّبت الأطفال خسارة أكثر من ديوبتر واحد من قصر النظر في المتوسط، على مدى ثلاث سنوات.

وتعمل النظارات من الجيل الجديد استنادًا إلى تقنية مبتكرة، إذ يتم تجهيزها بمجموعة من العدسات الدقيقة التي ترمي إلى تصحيح قصر البصر المحيطي، وهو أحد خصائص قصر النظر، وتاليًا إبطاء حسر النظر.

وأفادت المجموعتان المتخصصتان في الابتكارات البصرية عن تباطؤ في توسّع قصر النظر بنسبة تراوح بين 60 إلى 67% في المتوسط ، مقارنةً بالنظارات التقليدية، عندما يضع الأشخاص نظاراتهم لـ12 ساعة يوميًّا.

واستثمرت شركات متخصصة أخرى في السوق الفرنسية، من أمثال شركة "زايس" الألمانية التي سوّقت منتجها في آسيا بداية.

أغلى من النظارات التقليدية

وتحمل هذه النظارات الجديدة آمالاً للمصابين بحسر البصر، في حين تشير التوقعات الحالية إلى أنّ نصف سكان العالم سيُعانون قصرًا في نظرهم قرابة العام 2050.

ويتفق الباحثون على الفكرة القائلة بأنّ من بين العوامل التي تعزز قصر النظر، زيادة الأوقات التي يمضيها الأشخاص في أماكن مغلقة وقلة تعرضهم للضوء الطبيعي والضغط الكبير على الرؤية القريبة.

وتقول رئيسة الجمعية الفرنسية لطب العيون كلود شبيغ-شاتز "لقد اختبرنا تقنيات كثيرة للوقاية من الإصابة بقصر النظر، لكن هذه المرة الأولى التي نكون فيها أمام تقنية فعّالة، وأنا مذهولة بالفعل".

وأوضحت أنها تعالج في البداية الطفل الذي يعاني قصر نظر من خلال وصف نظارات تقليدية له. وتقول "في حال ازداد قصر النظر لديه، فسأصف له سريعًا النظارات الحديثة".