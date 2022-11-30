كثيرون هم الأشخاص الذين يتخلصون من حبات البطاطا فور رؤية درنات وبراعم تنمو عليها، بينما يقطع آخرون البراعم ويستخدمون ما تبقى من حبة البطاطا لتحضير أطباقهم، لكن هل تعرف أن هذه الدرنات هي جزء من دورة النمو الطبيعية لنبات البطاطا؟ فهل هي سامة فعلا؟

تعتمد البطاطا على الدرنات للبقاء على قيد الحياة من عام إلى آخر، فعندما تكون الظروف الجوية مناسبة (أي دافئة ورطبة) تبدأ البراعم في الظهور من الدرنات.

وفي أحيان أخرى، قد تتحول حبات البطاطا إلى اللون الأخضر، ويفسر الباحثون الأمر على أن البطاطا تكثف من إنتاج الكلوروفيل عند تعرضها للضوء، ما يجعل لونها يميل إلى الأخضر.

هل البطاطا ذات الدرنات والبراعم سامة؟