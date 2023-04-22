نتائج واعدة لتقنية جديدة لعلاج الجلوكوما

وكشف الفريق البحثي بأن النهج القائم على العلاج الجيني، الذي يمكن توصيله للعين عن طريق الناقل الفيروسي، يمكن أن يقلل ضغط العين.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فقد جاء هذا الإنجاز الذي نشر في دورية "ساينس أدفانسيس" بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الحيوية (إكسورا ليميتد Exhaura Limited)، خصوصا في التجارب ما قبل السريرية.

ووفق الفريق البحثي، فيمكن أن تؤدي حقنة واحدة من ناقل فيروسي - استخدمه العلماء لتوصيل تعليمات محددة إلى خلايا الجسم - إلى زيادة تدفق السائل المائي من مقدمة العين، وبالتالي تقليل الضغط في العين.

وأكد الباحث الرئيسي في الدراسة جيفري أوكالاجان بأن النهج الجديد في علاج الجلوكوما باستخدام العلاج الجيني هو تتويج لأكثر من سبع سنوات من البحث"، معربا عن أمله في أن يمهد هذا العلاج الطريق إلى تطوير علاجات لأشكال أخرى من أمراض العيون المسببة للعمى.

ومن المتوقع أن يرتفع عدد المصابين في المرض الذي يبلغ حاليا 80 مليونا حول العالم، إلى أكثر من 110 ملايين بحلول عام 2040، ورغم أن قطرات العين الموضعية ضرورية في منع تطور المرض، إلا أن 10 % من المرضى مقاومون للعلاج؛ مما يعرضهم لخطر فقدان الرؤية.