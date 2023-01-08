الأصغر بالشرق الأوسط.. نجاح زراعة قلب لطفلة إماراتية بعمر 8 أشهر في السعودية
نجح فريق جراحة قلب الأطفال بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الأحد، في زراعة قلب لطفلة عمرها 8 أشهر، هي أصغر حالة تجرى لها هذه العملية في الشرق الأوسط.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية واس، فإن العملية أجريت للطفلة التي لم تتجاوز شهرها الثامن، خلال وقت قياسي لم يتجاوز 24 ساعة، وذلك بعد أشهر من اعتمادها على مضخة اصطناعية؛ لعدم توفر المتبرعين.
وقالت الوكالة إن "الفريق الجراحي استطاع الانتقال إلى إمارة دبي خلال وقت لم يتجاوز 24 ساعة، لإجراء عملية إزالة قلب من متبرع متوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزراعته في الرياض لطفلة إماراتية، لم تتجاوز شهرها الثامن".
وأشارت إلى أن الطفلة الإماراتية تعد أصغر حالة تخضع لعملية زراعة قلب على مستوى الشرق الأوسط، بعد أن كانت أصغر حالة زراعة قلب مسجلة سابقاً باسم رضيعة تدعى غيم بعمر 11 شهرًا العام الماضي.