الأصغر بالشرق الأوسط.. نجاح زراعة قلب لطفلة إماراتية بعمر 8 أشهر في السعودية

وقالت الوكالة إن "الفريق الجراحي استطاع الانتقال إلى إمارة دبي خلال وقت لم يتجاوز 24 ساعة، لإجراء عملية إزالة قلب من متبرع متوفى في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزراعته في الرياض لطفلة إماراتية، لم تتجاوز شهرها الثامن".

وأشارت إلى أن الطفلة الإماراتية تعد أصغر حالة تخضع لعملية زراعة قلب على مستوى الشرق الأوسط، بعد أن كانت أصغر حالة زراعة قلب مسجلة سابقاً باسم رضيعة تدعى غيم بعمر 11 شهرًا العام الماضي.