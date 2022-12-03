كتاب جديد: "كورونا" تم تحضيره في مختبر "ووهان" الصيني بتمويل أمريكي

كشف عالم أمريكي، عمل عن كثب مع فريق مختبر ووهان الصيني، أن فيروس كورونا خضع لهندسة وراثية في المختبر وتم تسريبه من المنشأة.

وأشار الدكتور أندرو هوف، نائب الرئيس السابق لشركة EcoHealth Alliance الطبية الأمريكية، في كتاب أصدره مؤخرًا، أنه شغل مقعدًا مع فريق المختبر، واصفًا ما حدث بأنه "أحد أعظم عمليات التستر في التاريخ وأكبر فشل استخباراتي أمريكي منذ 11 سبتمبر".

وكان معهد "ووهان" لعلم الفيروسات، وهو مختبر ذو إجراءات أمنية مشددة ومتخصص في فيروسات كورونا، في قلب العاصفة، مع احتدام التساؤلات حول ما إذا كان فيروس كوفيد قد هرب من المختبر، وفقًا لصحيفة "صن" البريطانية.