رحلة علاج مريض سوداني بالسرطان في زمن الحرب‎‎

ومبارك يبلغ من العمر 45 عاما وهو متزوج ولا يستطيع العمل بسبب مرضه، لذلك يتم علاجه بالمجان في "الذرة" عبر التأمين الصحي السوداني، على حد قوله.

معاناة المرضى في الحرب

ويقول مبارك إنه "بعد اندلاع القتال توقفت خدمة علاج مرضى السرطان، مع توقف المستشفى الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، ونقلهم إلى مستشفى مدني، الذي تنعدم فيه أغلب الخدمات الطبية مع اكتظاظ عدد المرضى والمصابين في الأحداث".

وقال إنه "مع توقف خدمة التأمين الصحي أصبح لا يستطيع توفير جرعة السرطان التي تقدر بحوالي 15 ألف جنيه سوداني، ما يقارب 30 دولارا، وقبل الحرب كانت الجرعة مجانية مع توفير الخدمات الطبية".

تجار أزمات الحرب

وقال إن "تجار الأزمات استغلوا ظروف الحرب، فأصبح شراء جرعة السرطان يتم عبر السوق السوداء بـ70 ألف جينه، ما يقارب 140 دولارا، بدلا من صيدليات الإمدادات الطبية السودانية، علما أن جرعة السرطان مجانية في المستشفى الحكومي الذرة".

وأضاف: "بعد 15 يوما من معاناة وانتظار تمكنت من أخذ علاج السرطان جرعتين بدلا من 4 جرعات"، كاشفا أن "هنالك عددا كبيرا من مرضى السرطان الذين جاؤوا هاربين من الخرطوم إلى مدني".

ونوه أنهم عند وصولهم رفضت إدارة مستشفى "مدني" إعطاءهم الجرعة بحجة عدم إحضار ملفاتهم من المستشفى الرئيس بالخرطوم.