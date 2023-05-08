رحلة علاج مريض سوداني بالسرطان في زمن الحرب
يعيش الأربعيني السوداني مبارك محمد، رحلة المعاناة مع مرض السرطان في زمن الحرب، حيث ظل يبحث لأكثر من 15 يوما عن جرعة علاج كانت مقررة له قبل اندلاع القتال في مستشفى "الذرة" بولاية الجزيرة، ولكن لم يتمكن من أخذها في وقتها، بسب شدة الاشتباكات.
ويقول مبارك لـ"إرم نيوز"، إنه مصاب بسرطان الفم منذ 3 أعوام وكان يباشر علاجه في العاصمة الخرطوم بمستشفى الأورام "الذرة"، وهو مستشفى حكومي لمرضى السرطان للعلاج المجاني، ويضيف: "ولكن نسبة لارتفاع تكلفة السكن والغذاء قررت الذهاب إلى مدينة مدني لقلة التكلفة".
ومبارك يبلغ من العمر 45 عاما وهو متزوج ولا يستطيع العمل بسبب مرضه، لذلك يتم علاجه بالمجان في "الذرة" عبر التأمين الصحي السوداني، على حد قوله.
معاناة المرضى في الحرب
ويقول مبارك إنه "بعد اندلاع القتال توقفت خدمة علاج مرضى السرطان، مع توقف المستشفى الرئيسي بالعاصمة الخرطوم، ونقلهم إلى مستشفى مدني، الذي تنعدم فيه أغلب الخدمات الطبية مع اكتظاظ عدد المرضى والمصابين في الأحداث".
وقال إنه "مع توقف خدمة التأمين الصحي أصبح لا يستطيع توفير جرعة السرطان التي تقدر بحوالي 15 ألف جنيه سوداني، ما يقارب 30 دولارا، وقبل الحرب كانت الجرعة مجانية مع توفير الخدمات الطبية".
تجار أزمات الحرب
وقال إن "تجار الأزمات استغلوا ظروف الحرب، فأصبح شراء جرعة السرطان يتم عبر السوق السوداء بـ70 ألف جينه، ما يقارب 140 دولارا، بدلا من صيدليات الإمدادات الطبية السودانية، علما أن جرعة السرطان مجانية في المستشفى الحكومي الذرة".
وأضاف: "بعد 15 يوما من معاناة وانتظار تمكنت من أخذ علاج السرطان جرعتين بدلا من 4 جرعات"، كاشفا أن "هنالك عددا كبيرا من مرضى السرطان الذين جاؤوا هاربين من الخرطوم إلى مدني".
ونوه أنهم عند وصولهم رفضت إدارة مستشفى "مدني" إعطاءهم الجرعة بحجة عدم إحضار ملفاتهم من المستشفى الرئيس بالخرطوم.
ومنذ أن اندلع القتال في السودان في الـ 15 من أبريل/ نيسان، سيطر أحد طرفي الصراع على مستشفى الأورام بالعاصمة الخرطوم الذي يقع على مسافة كيلومترات من القصر الجمهوري، منطقة النزاع الرئيسية بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، وحاليا أصبحت منطقة خطرة.
وكشف مصدر طبي بمستشفى الذرة الخرطوم لـ" إرم نيوز"، عن انعدام تام لأدوية السرطان، وأشار إلى أن الأدوية متوفرة في السوق التجاري بأسعار باهظة، وأن هنالك فرقا كبيرا في السعر بين المدعوم والتجاري، لافتا إلى أن أدوية السرطان كانت متوفرة في صيدليات التأمين الصحي قبل خروجها من الخدمة.
وأضاف: "من لا يمتلكون أموالا لهم الله.. فوزارة الصحة السودانية عاجزة تماما عن توفير أدوية السرطان في المستشفيات الحكومية".
وأشار المصدر إلى أن مستشفى "الذرة" بالخرطوم يستقبل يوميا أكثر من 400 حالة وتسبب إغلاقه في ازدحام في مستشفيات الولايات، رغم أن الولايات تعاني من شح في الخدمات الطبية ونقص حاد في الأدوية.
وذكرت نقابة الأطباء في السودان أن 19 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري من بينها مستشفى الأورام بالخرطوم، بينما تعرضت عدد من سيارات الإسعاف إلى اعتداء من قبل القوات العسكرية.