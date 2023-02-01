دراسة جديدة تربط بين أدوية القلب وانخفاض الجرائم والعنف

وركز مجموعة من باحثي الطب النفسي في المملكة المتحدة والسويد على التأثير المهدئ لحاصرات بيتا، وتوصلوا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون هذه الأدوية أقل عرضة لأن يصبحوا عدوانيين أو يرتكبون جرائم عنيفة.

وقالت الدكتورة سينا فاضل، الباحثة النفسية في جامعة أكسفورد والمؤلفة المشاركة في الدراسة، إن حاصرات بيتا تعمل عن طريق منع عمل الأدرينالين والنورادرينالين، وهما هرمونان مرتبطان بالإجهاض، مضيفة أن هذا يمكن أن يتحكم في استجابة الجسم للمواقف المجهدة والمحفوفة بالخطر.

وكان الباحثون في معهد كارولينسكا في السويد فحصوا نحو 1.4 مليون مستخدم لحاصرات بيتا على مدى 8 سنوات في الفترة من عام 2006 إلى عام 2013، وقاموا بتقييم سلوك المرضى عند تناولهم للأدوية وعندما توقفوا عن تناولها.

كما حقق العلماء في النتائج النفسية والسلوكية المتعلقة بالاضطرابات النفسية والسلوك الانتحاري والوفيات الناجمة عن الانتحار واتهامات بجرائم عنيفة.