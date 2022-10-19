أحدث التقنيات والعلاجات لسرطان الجلد

يوجد نوعان رئيسان من سرطان الجلد، وهما الميلانيني وغير الميلانيني، أما أكثر السرطانات غير الميلانينية شيوعًا فهي سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الخلايا الحرشفية.

وفي كل عام يتم تشخيص حوالي 3 ملايين إصابة جديدة بسرطان الجلد غير الميلانيني، و132 ألف إصابة بسرطان الجلد الميلانيني.

ويعد سرطان الجلد الميلانيني السرطان السابع عشر من حيث الشيوع في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا لإحصاءات ”المعهد الوطني للسرطان“ في الولايات المتحدة، يوجد 99780 إصابة جديدة بسرطان الجلد و7650 وفاة في عام 2022، ويُعزى الانخفاض الحاد في وفيات سرطان الجلد من عام 2015 إلى عام 2019 بنحو 4% سنويًا إلى التقدم في مجال العلاج.

الذكاء الاصطناعي

طور باحثون من جامعة ”هلسنكي“ و”مركز HUS الشامل للسرطان“ وجامعة ”آلتو“ وجامعة ”ستانفورد“ نموذجًا للذكاء الاصطناعي يتنبأ بمرضى سرطان الجلد الذين سيستفيدون من العلاج الذي ينشط الجهاز المناعي.

وتكمن مشكلة العلاجات التي تنشط الجهاز المناعي في اختلاف النتائج بين المرضى؛ فبينما يُشفى البعض، لا يستفيد آخرون على الإطلاق.

ونُشرت الدراسة مؤخرًا في مجلة ”Nature Communications“.

ويتيح نموذج الذكاء الاصطناعي تشخيص سرطان الجلد من خلال فحص الدم، وتحديد نمط العلاج بدقة أكبر.

وقال أستاذ أمراض الدم ساتو موستجوكي ”بجامعة هلسنكي“: ”قد تتيح هذه التقنية في المستقبل إمكانية التعرف على سرطان الجلد من عينة الدم“.

العلاج المناعي أولًا

وأظهرت تجربة سريرية قادها أطباء وباحثون في مركز ”جورجتاون لومباردي الشامل للسرطان“ زيادة بنسبة 20% في معدل البقيا لمدة عامين للمصابين بسرطان الجلد الميلانيني النقيلي الذين تلقوا العلاج المناعي في البداية، مقابل المرضى الذين بدؤوا بالعلاجات الهدفية.

ونُشرت نتائج التجربة التي قادها أستاذ الأورام مايكل أتكينز، نائب مدير مركز ”جورج تاون لومباردي الشامل للسرطان“، مؤخرًا في مجلة ”علم الأورام السريري“.

وقال أتكينز: ”وجدت التجربة أنه بالنسبة لمرضى سرطان الجلد الميلانيني الذين لديهم طفرة BRAF، وتحديداً طفرة BRAF V600، فإن العلاج المناعي هو النهج الأولي الأفضل في العلاج“.

وقسم الباحثون 265 مريضًا بسرطان الجلد الميلانيني النقيلي لمجموعتين، وتلقت المجموعة الأولى أدوية هدفية (دابرافينيب وتراميتينيب) متبوعة بالعلاج المناعي (إبيليموماب ونيفولوماب)، أما المجموعة الثانية فتلقت العلاج المناعي أولاً، وتوقفت التجربة مبكرًا بسبب الدليل الواضح على فائدة إعطاء العلاج المناعي أولاً.

"SRT"

قدمت شركة ”Aberdeen Dermatology Associates“ مؤخرًا أول جهاز للعلاج الإشعاعي السطحي الموجه بالإيكو ”SRT“؛ وهو تقنية غير جراحية تُستخدم في علاج سرطانات الجلد الشائعة.

وقال طبيب الأمراض الجلدية تاي هانسون: ”هذا النمط من العلاج لا يحتاج إبر أو مشارط أو تخديرا، ولا يتعارض مع حياة المريض على الإطلاق“.

وأضاف هانسون: ”إنه علاج سريع وغير مؤلم، ويُنصح بحوالي 20 جلسة من العلاج، ويمكن للمرضى إكمالها في أقل من خمسة أسابيع“.

وأظهرت دراسة نُشرت في مجلة ”Oncology and Therapy“، أن هذه التقنية لديها معدل شفاء بنسبة 99.3٪.

ويعالج ”SRT“ سرطانات الجلد غير الميلانينية بدقة أكبر.

ويوصي أطباء الجلد بضرورة الوقاية من أشعة الشمس باعتبارها عاملًا مهمًا في الإصابة بسرطان الجلد؛ وذلك من خلال الالتزام بوضع واقيات الشمس باستمرار وتجديدها كل ساعتين، وتجنب المشي تحت أشعة الشمس قدر الإمكان، وارتداء الملابس ذات الأكمام الطويلة والنظارات الشمسية والقبعات الواسعة، وشرب كميات كبيرة من الماء في أيام الصيف، وترطيب البشرة بشكل دائم، والإقلاع عن التدخين.