ما المدة القصوى للعثور على ناجين تحت أنقاض الزلزال؟

مع تواصل عمليات الإنقاذ في المناطق التركية والسورية المنكوبة بزلزال ضرب الدولتين، الأسبوع الماضي، لا زالت الفرق الميدانية، تعثر على ناجين رغم مرور 8 أيام على وقوع الكارثة.

وعثرت فرق الإنقاذ في ولاية كهرمان مرعش التركية، اليوم الثلاثاء، على شخصين ما زالا على قيد الحياة.

وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام تركية رسمية، لحظة استخراج فرق الإنقاذ للشابين من وسط ركام البنايات المدمرة. وأفاد معلقون بأنهما شقيقان أحدهما يدعى محمد أنس ويبلغ من العمر 17 عاما، والآخر يدعى عبدالباقي وعمره 21 عاما.

وانتشل رجال الإنقاذ أمس الإثنين صبيا على قيد الحياة يبلغ من العمر 13 عاما من تحت أنقاض مبنى منهار في إقليم هاتاي جنوبي تركيا، وذلك بعد مرور 182 ساعة على وقوع الزلزال.

كما انتشلت فرق الإنقاذ في هاتاي التركية، مسنا على قيد الحياة، بعد مرور 185 ساعة على الزلزال المدمر، فضلا عن حالات مماثلة أخرى تم تسجيلها خلال الأيام الماضية.