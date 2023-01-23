نقابة إيرانية: نقص الأدوية مستمر وميزانية العام القادم تغطي نصفه فقط



قال علي فاطمي نائب رئيس نقابة الصيادلة الإيرانيين، الإثنين، إن هذا "العام الإيراني" الجاري الذي ينتهي في مارس المقبل، في إشارة إلى (العام الإيراني الشمسي المعتمد محليًا، والذي بدأ في 21 مارس/آذار من العام 2022)، هو أصعب عام من حيث توفير الأدوية بسبب نقص الأموال والائتمانات، معتبراً ميزانية الحكومة "للعام المقبل 2023" كافية "لستة أشهر فقط".

وذكر فاطمي في حديثه لوكالة أنباء "خبر أون لاين" الإيرانية، أن "ميزانية عام 2023 أقل من ميزانية العام الماضي"، وأضاف: "تتراوح الميزانية التي تنبأت بها منظمة الغذاء والدواء بين 105 و110 آلاف مليار تومان، لكن 69 ألف مليار تومان فقط مخصصة لعام 2023".