اكتشاف عضو مسؤول عن مراقبة صحة المخ وحمايته





وعمل باحثو مختبرات البروفيسورة مايكين نيديرجارد، أستاذة التشريح العصبي في جامعة كوبنهاغن على فك طلاسم آليات العمل الأساسية للدماغ البشري وتوصلوا إلى نتائج مهمة في مجال علم الأعصاب، بما في ذلك الوظائف الحاسمة للخلايا والأنسجة التي تم التغاضي عنها سابقاً في الدماغ.



وكان أبرز هذه الأجزاء هو الجهاز الغليمفاوي الذي كان يعتقد سابقاً أن وظيفته تقتصر على إزالة نفايات المخ، لكنه اتضح أن وظيفته أكبر من ذلك بكثير، حيث تعمل إحدى أجزائه المعروفة بغشاء SLYM كمنصة لفحص المخ ومراقبة صحته، فضلا عن حمايته وتنظيم تدفق السائل النخاعي إلى الدماغ.