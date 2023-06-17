هل فكرت يوما أن هناك أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها؟. لقد أثبتت الدراسات أن هناك أطعمة تصبح أكثر ضررًا أو يقضى على مذاقها المميز في حال غسلها قبل طهيها.

إذا كنت تحرص على غسل هذه الأنواع التي سنعرضها عليك في هذا التقرير قبل طهيها لضمان نظافتها وخلوها من البكتيريا، فربما تتراجع بعدما تعلم السبب، وفقا لتقرير أعده موقع "ويب طب" المتخصص في الشؤون الصحية.

إليكم قائمة بأهم الأطعمة التي لا يجب غسلها قبل طهيها:

1. البيض

الحقيقة أن غسل البيض من الأمور غير المستحبة، حيث إن قشرة البيض مسامية، وبالتالي يقوم الماء بدفع البكتيريا إلى داخل البيضة، وهذا ما أثبتته أحدث الدراسات.

فعلى الرغم من وجود بكتيريا على القشرة في الخارج، فهذا يكون أقل ضررًا من دفع هذه البكتيريا لداخلها، وفي حالة الإصرار على غسل البيض، فيفضل أن يكون هذا بماء دافئ وليس باردًا، ولا ينصح باستخدام ماء بقوة دفع كبيرة من الصنبور.