أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها
هل فكرت يوما أن هناك أطعمة لا يجب غسلها قبل طهيها؟. لقد أثبتت الدراسات أن هناك أطعمة تصبح أكثر ضررًا أو يقضى على مذاقها المميز في حال غسلها قبل طهيها.
إذا كنت تحرص على غسل هذه الأنواع التي سنعرضها عليك في هذا التقرير قبل طهيها لضمان نظافتها وخلوها من البكتيريا، فربما تتراجع بعدما تعلم السبب، وفقا لتقرير أعده موقع "ويب طب" المتخصص في الشؤون الصحية.
إليكم قائمة بأهم الأطعمة التي لا يجب غسلها قبل طهيها:
1. البيض
الحقيقة أن غسل البيض من الأمور غير المستحبة، حيث إن قشرة البيض مسامية، وبالتالي يقوم الماء بدفع البكتيريا إلى داخل البيضة، وهذا ما أثبتته أحدث الدراسات.
فعلى الرغم من وجود بكتيريا على القشرة في الخارج، فهذا يكون أقل ضررًا من دفع هذه البكتيريا لداخلها، وفي حالة الإصرار على غسل البيض، فيفضل أن يكون هذا بماء دافئ وليس باردًا، ولا ينصح باستخدام ماء بقوة دفع كبيرة من الصنبور.
2. اللحوم
من الأفضل عدم غسل اللحوم قبل طهيها؛ بسبب أن غسلها في حوض المطبخ سوف يؤدي لنقل البكتيريا إلى كافة أنحاء المكان من حولها، لتصل إلى الأواني وأدوات الطبخ ومختلف الأسطح والملابس والجسم.
كما أن غسل اللحوم بالماء سيفقدها مذاقها، ولن يخلصها من كافة أنواع البكتيريا المنتشرة بها، فهناك أنواع لن يتم القضاء عليها إلا عن طريق تعريضها للحرارة المرتفعة.
3. الدجاج
ما ينطبق على اللحوم، ينطبق أيضًا على الدجاج، إذ يُسبب نشر البكتيريا في مختلف أنحاء المطبخ، والطريقة الأمثل للتخلص منها هي طهيها جيدًا، ويمكن اللجوء إلى الليمون أو الخل مع الدقيق في غسل الدجاج.
4. المعكرونة
الحالة الوحيدة التي يمكنك أن تغسل فيها المعكرونة، هي استخدامها في الصلصة أو القيام بتحميرها في مقلاة لطهيها بطريقة مختلفة.
5. عش الغراب
إن قمت بغسل عش الغراب فليكن هذا سريعًا وقبل الاستخدام مباشرةً، كما يجب القيام بتجفيفه بمنشفة ورقية جيدًا بعد غسله، كما أن تعريضه لفترة طويلة إلى الماء يؤدي لإفساده وتغير مذاقه وفقدانه لمرونته.
6. الخضروات المجمدة
يجب إخراجها من الفريزر إلى أواني الطهي مباشرةً وعدم إذابة الثلج من حولها عن طريق الماء، ولا يقتصر هذا على الخضروات المجمدة فحسب، بل أي معلبات تحتوي على مواد غذائية جاهزة للاستخدام دون غسل.