7 أسباب تزيد شهيتك لتناول الوجبات الخفيفة

هل تشعر كأنك دائمًا بحاجة لتناول وجبة خفيفة على الرغم من تناولك وجبات كبيرة؟ لا شك في أن الشعور المستمر بالجوع يعيق أهدافنا نحو فقدان الوزن، ولهذا الغرض يكشف الخبراء عن أسباب هذا الشعور، وفي ما يلي حلول بسيطة للمساعدة في إصلاح ذلك:

أنت لا تأكل ما يكفي

يوضح خبراء التغذية أن تناول ما يكفي من الطعام لن يمنعك من الوصول إلى أهدافك المتعلقة بفقدان الوزن، وفي الواقع، يتم إنتاج هرمون الجوع عندما تكون المعدة فارغة، لإعلام الدماغ بأن وقت الأكل قد حان، ولذلك ينصح الخبراء بأن تتناول وجبات منتظمة ومتوازنة، وأن تستمع إلى إشارات الجوع.

ويضيفون: "إذا تخطيت وجبة الإفطار ولكنك شعرت بالجوع في منتصف الصباح، فإن هذا سيجعلك تفرط في تناول الطعام على وجبة الغداء، لذا حاول تناول وجبة فطور غنية بالبروتين. جرب الزبادي اليوناني والشوفان والفاكهة أو البيض على الخبز المحمص مع السلمون.

عدم تناول 3 وجبات

يوضح خبراء التغذية أنه لإدارة الرغبة الشديدة في تناول الوجبات الخفيفة بشكل فعَّال، من المهم للغاية أن تتناول 3 وجبات يوميًا تحتوي على جميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاجها جسمك، وهذا يشمل الكربوهيدرات والبروتين والخضراوات والدهون الصحية.

فمن خلال عدم تناول الطعام في أوقات الوجبات الرئيسية، سيجد جسمك صعوبة في تثبيت مستويات السكر في الدم، مما سيجعلك تشعر بجوع مستمر.

عدم ممارسة الرياضة

ينصح الخبراء بأن تكون استباقيًا في نظام اللياقة الخاص بك، ويجب أن يتبع ذلك فقدان للوزن، حيث تعتبر ممارسة الرياضة بانتظام أمرًا ضروريًا لروتين صحي، كما أن المشي المنتظم يمكن أن يساعدك، لذلك خصص مقداراً محددًا من الوقت كل يوم للحركة.

النوم غير الكافي

عندما يحرم الجسم من النوم، يرتفع إنتاج هرمون الجوع، كما ينخفض إنتاج هرمون اللبتين (هرمون الشبع)، مما يجعلك أكثر عرضة للإفراط في تناول الطعام.

وعليه يوصي الخبراء بالحصول على 8 ساعات من النوم على الأقل في كل ليلة، للمساعدة في التحكم بالشهية.

كما يقترح الخبراء الإقلاع عن الكافيين بعد وقت الغداء (وهذا يشمل الشوكولاتة الداكنة والشاي أيضًا)، والمواظبة على المشي اليومي للمساعدة في تنظيم ساعة الجسم الطبيعية.

الشعور بالملل

يوضح الخبراء أننا في معظم الأوقات لا نشعر بالجوع، لكننا نتناول هذه الوجبات الخفيفة لعدم وجود أي شيء آخر نقوم به.

وينصح الخبراء بممارسة أي نوع من الألعاب لتحافظ على نشاط عقلك، مع أهمية إبقاء الأطعمة السكرية خارج المنزل.

ارتفاع سكر الدم

عندما نأكل في الغالب وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات والسكر، يؤدي ذلك إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، ثم الانخفاض بعد ذلك بوقت قصير، وهذا الانخفاض يجعلنا نشعر بالجوع، كما يرتبط ارتفاع نسبة السكر في الدم على المدى الطويل أيضًا بمرض السكري وأمراض القلب والالتهابات وتسارع الشيخوخة والعديد من المضاعفات الصحية الأخرى.

ولحل هذه المشكلة، ينصح الخبراء بدمج البروتينات والدهون والألياف في وجباتك الأساسية والخفيفة، مما يساعد في تقليل هذا الارتفاع والهبوط، عن طريق إبطاء إطلاق الجلوكوز في الجسم.

وبدلاً من شريحة من الخبز المحمص الأبيض مع المربى، اختر خبز الحبوب الكاملة مع زبدة الفول السوداني الطبيعية، وحاول الجمع بين شرائح التفاح وزبدة اللوز أو الجزر.

الدورة الشهرية

بالنسبة للنساء في سن الإنجاب، تعد التقلبات الهرمونية جزءًا طبيعيًا من دورة الـ 28 يومًا، فخلال إحدى مراحل الدورة الشهرية التي تحدث قبل حوالي أسبوع من الموعد المتوقع للدورة، تكون الرغبة الشديدة أكثر شيوعًا خلال هذا الوقت من الشهر، بسبب زيادة هرمون البروجسترون.

وفي هذه المرحلة، من الحكمة الاستماع إلى جسدك، فإذا رغبت بالشوكولاتة لا تترددي، ولكن كوني معتدلة وتذكري أن تجاهل هذه الرغبة الشديدة قد يزيدها سوءًا.