"الصحة السورية": استلمنا مليوني جرعة ضد الكوليرا لبدء تطويقه

وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش إن الحملة ستنطلق بدءًا من الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستستمر مدة أسبوعين، مشددًا على أن "اللقاح آمن ومعتمد واستخدم في جميع أنحاء العالم بنجاح وأثبت فاعليته".

وبلغ عدد إصابات الكوليرا التي أعلنتها الوزارة رسميًّا إلى حد الآن 1556 إصابة، وعدد الوفيات 49.

ودق مرض الكوليرا ناقوس الخطر في سوريا بعد انتشاره في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تسجيل بضع وفيات وإصابة العشرات.