"الصحة السورية": استلمنا مليوني جرعة ضد الكوليرا لبدء تطويقه
أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأربعاء، عن استلامها مليوني جرعة لقاح فموي ضد مرض الكوليرا، بدعم من منظمتي الصحة العالمية والأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" والمبادرة العالمية للقاحات "غافي".
ووفق ما جاء في بيان الوزارة عبر "فيسبوك"، فإنه سيبدأ مع استلام الجرعات تنفيذ حملة لقاح فموي ضد المرض، في محاولة لتطويقه.
وقال وزير الصحة السوري حسن الغباش إن الحملة ستنطلق بدءًا من الرابع من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستستمر مدة أسبوعين، مشددًا على أن "اللقاح آمن ومعتمد واستخدم في جميع أنحاء العالم بنجاح وأثبت فاعليته".
وبلغ عدد إصابات الكوليرا التي أعلنتها الوزارة رسميًّا إلى حد الآن 1556 إصابة، وعدد الوفيات 49.
ودق مرض الكوليرا ناقوس الخطر في سوريا بعد انتشاره في سبتمبر/أيلول الماضي، مع تسجيل بضع وفيات وإصابة العشرات.
ونشرت وزارة الصحة حينذاك بيانًا حثت فيه المواطنين على ضرورة اتباع إجراءات وسلوكيات الصحة العامة، مثل: غسل اليدين، وشرب المياه من مصدر آمن، وغسل الفواكه والخضار بشكل جيد، وطهي الطعام وحفظه بدرجة حرارة مناسبة.
وترجع أبرز أسباب تفشي الكوليرا في سوريا إلى مياه الآبار الملوثة، والفواكه والخضراوات الملوثة بالبكتيريا، بالإضافة إلى أسطح التربة الملوثة أيضًا.