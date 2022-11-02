موكبانغ.. الأكل بشراهة جنونية من أجل الشهرة والمال

بدأ مطلقو "الموكبانغ" فيديوهاتهم بهدف تعليمي بحت عام 2010، وهو تعريف الأشخاص على ثقافة الطعام والأطباق الخاصة ببعض البلدان خلال السفر، بحيث يصبح منتج الفيديو مرجعًا لسياحة الطعام، وبالتالي يحصل على عدد كبير من المشاهدات من قبل السياح "الذواقة" الذين يحتاجون خريطة لتجربة الأطباق التقليدية والمطاعم خلال سفرهم.

بعد سنوات لاحظ صانعو المحتوى أن الفيديوهات خاصتهم تجني مالا وفيرا من نسبة المشاهدات المرتفعة، وبما أن السفر وترتيباته مكلفة وليست سهلة ، بدأ بعضهم بتناول الطعام أمام الكاميرا في منازلهم، إذ يطلب أو يحضر المضيف كميات كبيرة من الطعام، ويبدأ باستهلاكها ببث مباشر، وسط تفاعل حي من الجمهور.

يستعمل صانعو هذا النوع من المحتوى المنصات العالمية المعروفة، كتيكتوك وإنستغرام ويتيوب، وغيرها.

وخلال البث يتحدث المضيف مع مشاهديه بينما يكتبون هم تعليقاتهم في غرفة الدردشة المباشرة ؛ ما يؤدي إلى إنشاء اتصال متعدد الوسائط بينهم.

اكتسب الموكبانغرز المشهورون في آسيا وأمريكا الشمالية شعبية كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي فجعلوا الموكبانغ مهنة ذات دخل مرتفع.

من يشاهد الموكبانغ؟