هل ينام مريض القلب كثيرًا؟

يُعاني مريضُ القلب بضعَ مشكلات متعلقة بالنوم تجعله ينام أقل، فيواجه المريض صعوبة في الخلود إلى النوم، وصعوبة النوم المتواصل بسبب الاستيقاظ المتكرر في الليل؛ بسبب أعراض مختلفة ومشكلات، مثل: صعوبة التنفس.﻿

مشكلات النوم عند مريض القلب

انقطاع النفس أثناء النوم

يصاب مريض القلب بنوع من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو من أكثر المشكلات، التي يُعاني منها مريض القلب، شيوعًا.

فتتعرض العضلات في نهاية الحلق إلى ضعف شديد خلال النوم؛ ما يسبب انسدادًا للمجرى التنفسي إمّا بشكل جزئي وإمّا بشكل كلي.