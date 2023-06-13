هل ينام مريض القلب كثيرًا؟
يُعاني مريضُ القلب بضعَ مشكلات متعلقة بالنوم تجعله ينام أقل، فيواجه المريض صعوبة في الخلود إلى النوم، وصعوبة النوم المتواصل بسبب الاستيقاظ المتكرر في الليل؛ بسبب أعراض مختلفة ومشكلات، مثل: صعوبة التنفس.
مشكلات النوم عند مريض القلب
انقطاع النفس أثناء النوم
يصاب مريض القلب بنوع من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم، وهو من أكثر المشكلات، التي يُعاني منها مريض القلب، شيوعًا.
فتتعرض العضلات في نهاية الحلق إلى ضعف شديد خلال النوم؛ ما يسبب انسدادًا للمجرى التنفسي إمّا بشكل جزئي وإمّا بشكل كلي.
وهناك ايضًا انقطاع النفس النومي المركزي وهو أكثر شيوعًا لدى الرجال، ويصاب به المرضى في مراحلهم المتأخرة من قصور القلب.
الإصابة بالأرق
يتعرض 23 - 73% من مرضى فشل القلب إلى الأرق المزمن وفقًا لإحدى الدراسات.
ضيق التنفس الاضطجاعي
هذا النوع من ضيق التنفس يجعل مرضى القلب يشعرون بانقطاع النفس عند الاستلقاء؛ ما يجعلهم يستيقظون كل ساعة أو ساعتين ليلًا، وقد تدل الإصابة به على احتباس السوائل في الرئتين.
اضطراب حركة الأطراف الدورية
التعرّض لهذا النوع من الاضطراب يسبب رعشة في الساقين والذراعين نتيجة لزيادة تحفيز الأعصاب؛ ما يوقظ المريض ويجعل من استمرارية النوم لديه أمرًا صعبًا.
طرق لمساعدة مريض القلب على النوم
تخصيص ساعة قبل النوم في التأمل أو قراءة كتاب، دون أي هواتف أو شاشات تلفاز.
عند الشعور بالتعب والنعاس اذهب للنوم.
في حال أمضيت نصف ساعة في محاولة النوم دون جدوى قم من السرير، وحاول مرَّة أخرى عند شعورك بالنعاس.
الرياضة تحسن من جودة النوم، فمارس التمارين الرياضية المسموحة لك عند النوم.
ابتعد عن المشروبات السكرية والشوكولاته والقهوة.
ابتعد عن أقراص النوم.