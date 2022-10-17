مصاب بالاكتئاب يخضع لجراحة ناجحة في الدماغ بالسعودية

أجرى أطباء في السعودية، تدخلًا جراحيًا ناجحًا لدماغ شخص مصاب بالاكتئاب منذ 25 عاما، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وذكرت "واس"، اليوم الإثنين، أن "فريقا طبيا من مدينة الملك سلمان الطبية بالمدينة المنورة، نجح في تخفيف معاناة مريض من اكتئاب مزمن رافقه لأكثر من 25 عاما، بتدخل جراحي للتخفيف من أعراضه الشديدة والقلق المصاحب له".

ولفتت إلى تشكيل "فريق طبي مكون من أطباء الأمراض النفسية وأطباء جراحة المخ والأعصاب لمناقشة الحالة والإقرار بإجراء تدخل جراحي للتخفيف من الأعراض الشديدة للاكتئاب والقلق المصاحب له".

وأجرى الفريق عملية "بضع التلفيف الأمامي في الجهتين" تحت التخدير الكامل، وتكللت بالنجاح دون أي مضاعفات تُذكر، بحسب "واس".

وأضافت الوكالة، أن "حالة المريض المزاجية والنفسية تحسنت، وعادت ساعات النوم إلى معدلها الطبيعي"، ما أدى إلى ابتعاد المريض عن "الحزن الدائم والتفكير الزائد في الموت والقلق بشأن المستقبل".

وتقدم مدينة الملك سلمان الطبية، بحسب "واس"، خدمة الجراحة العصبية لمرضى الاكتئاب من خلال فريق طبي في جراحة المخ والأعصاب عبر التدخل الجراحي في الدماغ باستخدام تقنيات جراحية "متطورة ودقيقة" للتخفيف من أعراض الاكتئاب.

كما أشارت إلى أن "هذه الخدمة تعد الوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط ".