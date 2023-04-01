فيروس ماربورغ.. أعراضه وعلاجه ومتى تحدث الوفاة؟

ينتشر الفيروس بين البشر بسرعة من خلال الاتصال المباشر بالسوائل الجسدية للمصابين مثل الدم أو اللعاب أو البول، وكذلك على الأسطح والمواد.

ويعد أقارب المصاب والعاملون في المؤسسات الصحية أكثر عرضة لخطر العدوى، إلى جانب المرضى، كما يمكن أن تظل الجثث معدية بفيروس ماربورغ حتى عند الدفن.

وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن مراسم الدفن التي تنطوي على اتصال مباشر مع جثة المتوفى يمكن أن تساهم أيضا في نقل العدوى.