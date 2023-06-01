"المناطق الزرقاء".. دراسة تكشف طريقة العيش 100 عام

كشفت أخصائية التغذية الروسية، فاسيليسا بونوماريفا، عمّا وصفتها بـ"الطريقة للعيش حتى 100 عام"، التي تستند إلى نظام غذائي.

وبحسب ما نقلته منصة "رامبلر" الروسية عن خبيرة التغذية، فإن التغذية السليمة ستساعد في زيادة متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار 13 عامًا.

وأشارت بونوماريفا إلى أن الطريقة تستند إلى دراسات أجريت في ما يسمى بـ "المناطق الزرقاء"، وهي الأماكن التي يعيش الناس فيها لفترة أطول وبصحة أفضل.

ولفتت إلى أن النظام الغذائي في هذه المناطق، يتميز بالاستهلاك العالي للخضراوات والفواكه والحبوب والبقوليات.

وذكرت بونوماريفا أن المنتجات التي يتم تجنبها في "المناطق الزرقاء" تلعب دورًا خاصًّا، وهي السكر المكرر والأطعمة المصنعة وكذلك اللحوم الزائدة ومنتجات الألبان.

وخلصت الخبيرة إلى أن النظام الغذائي المفضل للأماكن التي يكون فيها متوسط ​​العمر المتوقع مرتفعًا، هو نظام غذائي نباتي في الغالب مع التركيز على البقوليات كمصدر رئيس للبروتين.