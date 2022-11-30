انتبه.. هذا العلاج الشائع لالتهاب المفاصل يدمر الركبة

ووفقا للخبراء، التهاب مفاصل الركبة هو حالة مزمنة وتنكسية وتقدمية تصيب حوالي 800 ألف مريض كل عام، ويلجأ أكثر من 10٪ منهم إلى علاج غير جراحي لتسكين الآلام من خلال حقن الكورتيكوستيرويد أو حمض الهيالورونيك.

شملت الدراستان اللتان أجرتهما جامعتا كاليفورنيا وشيكاغو، كل على حدة، 360 مشاركاً يعانون من التهاب مفاصل الركبة، ويتم مراقبة حالتهم منذ 14 عاماً كجزء من مبادرة هشاشة العظام الأمريكية.

من بين المشاركين تلقى 120 منهم حقناً داخل المفصل، بما في ذلك 94 تم حقنهم بالكورتيكوستيرويدات، و76 تم حقنهم بحمض الهيالورونيك، وبعد أخذ العمر والنوع ومؤشر كتلة الجسم ودرجات الألم والنشاط البدني وشدة المرض في الاعتبار، قارن الباحثون حالة المشاركين لمدة عامين مع فحص صحة ركبهم بشكل دوري.