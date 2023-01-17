تطوير علاج جديد للسكري يمنع موت خلايا البنكرياس

طور باحثون من مختبر "ليستون" التابع لمؤسسة "بابراهام" البريطاني، علاجًا وقائيًا ناجحًا لمرض السكري من خلال تعديل الإشارات الكيميائية المسببة لموت الخلايا في البنكرياس.

وجرب الباحثون علاجهم الجديد على الفئران، وهو يستهدف نوعي السكري، ما يجعله حلًا واعدًا بقدرة كبيرة على العلاج الطبي في العيادات الطبية.

وقالت الباحثة كايلساه سينغ، المشاركة في الدراسة: "أثبتت دراستنا قدرة كبيرة على علاج خلايا بيتا المتضررة في البنكرياس، المسببة للسكري من النوع 1 و2"؛ وفقًا لموقع ساي تك ديلي.