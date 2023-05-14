أفضل 5 دول عربية في الرعاية الصحية لعام 2023

أفضل 5 دول عربية في الرعاية الصحية لعام 2023

إرم نيوز

كشف تقرير لموقع نومبيو "Numbeo" المختص بالإحصائيات التي تعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم عن أفضل 5 دول عربية من حيث الرعاية الصحية لعام 2023.

وقال التقرير إن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيًا من حيث أفضلية الرعاية الصحية، والمرتبة 19 عالميًا بواقع 73.8 نقطة، تليها دولة الإمارات العربية ثانيًا وبالمرتبة 31 عالميًا بواقع 69.6 نقطة.

كما احتلت الأردن المرتبة الثالثة عربيًا بواقع 64.9 نقطة، تليها لبنان رابعًا بواقع 63.1 نقطة، ومن ثم جاءت السعودية خامسًا بواقع 61.2 نقطة.

احتلت قطر والإمارات والأردن ولبنان والسعودية المراتب الخمسة الأولى عربيًا من حيث أفضلية الرعاية الصحية
تصنيف نومبيو

وأشار تقرير "نومبيو" لعام 2023 إلى أن أفضل رعاية صحية في العالم كانت من نصيب تايوان بمؤشر 85.9 نقطة، تليها كوريا الجنوبية بمؤشر 83 نقطة، ومن ثم جاءت اليابان ثالثًا بواقع 80.4 نقطة، تلتها فرنسا رابعًا بواقع 79.4 نقطة، ثم الدنمارك خامسًا بواقع 79.2 نقطة.

ولفت التقرير إلى أن "الكثير من الدول الأفريقية لم تدرج في الجدول، إضافة إلى أوكرانيا في أوروبا لعدم وجود بيانات دقيقة فيها".

أفضل 5 دول عربية في الرعاية الصحية لعام 2023
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أسوأ رعاية صحية

ومن أصل 94 دولة، قال التقرير إن فنزويلا جاءت بالمرتبة الأولى كأسوأ دولة بالعالم من حيث الرعاية الصحية وبمؤشر 39.35 نقطة، تلتها بنغلاديش ثانيًا بمؤشر 42.3 نقطة، ومن ثم جاء العراق ثالثًا بمؤشر 43.46 نقطة، وجاءت مالطا رابعًا بمؤشر 45.4 نقطة، ومن ثم جاءت المغرب خامسًا بمؤشر 45.8 نقطة.

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