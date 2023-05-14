أفضل 5 دول عربية في الرعاية الصحية لعام 2023

كشف تقرير لموقع نومبيو "Numbeo" المختص بالإحصائيات التي تعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم عن أفضل 5 دول عربية من حيث الرعاية الصحية لعام 2023.

وقال التقرير إن دولة قطر احتلت المرتبة الأولى عربيًا من حيث أفضلية الرعاية الصحية، والمرتبة 19 عالميًا بواقع 73.8 نقطة، تليها دولة الإمارات العربية ثانيًا وبالمرتبة 31 عالميًا بواقع 69.6 نقطة.

كما احتلت الأردن المرتبة الثالثة عربيًا بواقع 64.9 نقطة، تليها لبنان رابعًا بواقع 63.1 نقطة، ومن ثم جاءت السعودية خامسًا بواقع 61.2 نقطة.