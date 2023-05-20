اكتشاف "حالة غير نمطية" من مرض جنون البقر في الولايات المتحدة

اكتشف مسؤولو الصحة الأمريكيون حالة غير نمطية من "مرض جنون البقر" لدى بقرة في مسلخ في ولاية كارولاينا الجنوبية، على ما أعلنوا الجمعة.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية في بيان إن الحيوان "لم يدخل بتاتًا قنوات السلخ، ولم يشكل خطرًا على الإمدادات الغذائية أو صحة الإنسان في الولايات المتحدة".

وأضافت أن الولايات المتحدة لديها "حالة خطر ضئيل" فيما يتعلق بورم الدماغ الإسفنجي الذي يصيب البقر، كما يُطلق على المرض العصبي رسميًا، و"لا نتوقع أي آثار تجارية نتيجة لهذا الاكتشاف".

وقد يسبب مرض جنون البقر داء كروتزفيلد-جاكوب المميت إذا تم تناول اللحوم الملوثة.