ارتفاع حالات الحصبة في الأردن.. ووزارة الصحة تكشف السبب

وشدد المقابلة في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن السبب الرئيس لارتفاع حالات الإصابة بفيروس الحصبة هو التخلف عن مواعيد المطعوم الخاص بالفيروس.

وأشار إلى أن أغلب الحالات المصابة بالحصبة لأطفال رضع (أقل من عام)، وللفئة العمرية 12 عامًا فما فوق.

وأضاف أنه "كان للآثار السلبية لجائحة كوفيد، وما رافقها من إغلاقات وشائعات حول المطاعيم، أثر سلبي على نسب التغطية لبرامج التطعيم الوطنية الروتينية في معظم دول العالم والدول المجاورة، وكذلك انخفاض نسب تغطية المطاعيم مما أدى إلى تسجيل إصابات بالحصبة في دول عديدة حول العالم".

وبين "المقابلة" أن وزارة الصحة قامت بتشكيل فرق جوالة لزيارة المناطق النائية؛ لمعالجة مشكلة انخفاض نسب تغطية التطعيم، وتطعيم الفئات ذات الاختطار العالي من المتخلفين عن التطعيم ولم يقوموا بزيارة أي منشأة صحية.

وأيضًا تم التعميم على جميع المنشآت الصحية من المراكز الصحية والمستشفيات في حال مراجعة أي طفل التأكد من الوضع التطعيمي للطفل من خلال مراجعة كرت المطاعيم من قبل مقدم الرعاية الصحية، بحسب المقابلة.