ما العلاقة بين الصداع والقهوة؟

يشعر الإنسان أحيانا كثيرة بصداع في الرأس، وغالبا ما يزول الألم بمجرد احتساء كوب من القهوة، فما العلاقة بين القهوة والصداع؟

تحتوي القهوة على مركب الكافيين الذي يتمتع بخصائص مذهلة، إلا أن غيابه عن الجسم قد يتسبب بالصداع، خاصة إذا كان الشخص منتظما على شرب القهوة.

ويوضح موقع "ويب طب" أن استجابة الجسم لمادة الكافيين، قد تكون السبب في شعورك بالراحة والتخفيف من الصداع.

ولفت الموقع إلى أن الصداع من الحالات المعقدة التي يصعب تحديد سببها بدقة، حتى أنه من الصعب الكشف عن السبب الكامن وراءه من خلال التصوير المقطعي المحوسب.