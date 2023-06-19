ما العلاقة بين الصداع والقهوة؟
يشعر الإنسان أحيانا كثيرة بصداع في الرأس، وغالبا ما يزول الألم بمجرد احتساء كوب من القهوة، فما العلاقة بين القهوة والصداع؟
تحتوي القهوة على مركب الكافيين الذي يتمتع بخصائص مذهلة، إلا أن غيابه عن الجسم قد يتسبب بالصداع، خاصة إذا كان الشخص منتظما على شرب القهوة.
ويوضح موقع "ويب طب" أن استجابة الجسم لمادة الكافيين، قد تكون السبب في شعورك بالراحة والتخفيف من الصداع.
ولفت الموقع إلى أن الصداع من الحالات المعقدة التي يصعب تحديد سببها بدقة، حتى أنه من الصعب الكشف عن السبب الكامن وراءه من خلال التصوير المقطعي المحوسب.
الكافيين.. فوائده وآثاره
يعد الكافيين مادة منبهة بشكل طفيف، كما أنها سهلة الامتصاص في الجسم، لكن تأثيرها على الإنسان يختلف حسب طبيعة كل شخص.
ويحفز الكافيين الجهاز العصبي المركزي للجسم، ما يجعله أكثر استيقاظا وتنبها، كما أنه يمد الجسم بالطاقة؛ ويساعده على التركيز.
وقد يتسبب تمدد أو تضخم الأوعية الدموية الموجودة في الدماغ، بالإصابة بأحد أنواع الصداع المختلفة؛ لذلك في هذه الحالات، فإن شرب الكافيين الذي يسهم في تضييق الأوعية الدموية يساعد على تخفيف أو حتى التخلص من الصداع، حسب "ويب طب".
والتوقف عن تناول الكافيين بشكل مفاجئ قد يسبب حدوث مجموعة من التفاعلات داخل الجسم تؤدي إلى توسع الأوعية الدموية وبالتالي الإصابة بالصداع.
أسباب أخرى للصداع
لفت "ويب طب" إلى أسباب أخرى للصداع، منها:
- قلة أو كثرة النوم
- الشخير الليلي
- انقطاع التنفس أثناء النوم
- ارتفاع ضغط الدم
- احتقان الجيوب الأنفية والجفاف