اكتشاف طريقة جديدة لفحص قوة عضلات الركبة



اكتشف باحثون يابانيون طريقة تفحص على وجه التحديد قوة عضلات الركبة، حيث تتناسب مع البالغين والحالات المرضية المرتبطة بضعف العظام.

ووفق مجلة "فرونتيس إن فيسيولوجي" السويسرية للبحوث، توصل الفريق البحثي المشترك من كلية هندسة النظم والعلوم بمعهد شيبورا للتكنولوجيا، وكلية الرياضة في جامعة واسيدا، والمعاهد الوطنية للابتكار الطبي الحيوي، في اليابان، إلى أن مقياسا يعرف باسم "زاوية الطور PhA"، يمكن استخدامه في إجراء فحص غير غازي لقوة عضلات الركبة.

وحسب البروفيسور ريوتا أكاجي، الباحث المشارك في الدراسة، من معهد شيبورا، فإن مقياس "زاوية الطور PhA"، يستخدم في التقنيات الحالية لفحص قوة العضلات في كامل الجسم، وذلك ضمن طريقة جهاز فحص نسبة الدهون في الجسم والمعروف باسم BIA.

ولكن لم تتوصل الدراسات السابقة إلى إمكانية استخدام هذا المقياس في فحص قوة عضلات الركبة على وجه التحديد.

بينما اكتشف أكاجي وفريقه في دراسة جديدة، إمكانية استخدام مقياس "زاوية الطور PhA"، في فحص قوة عضلات الركبة..

وخلال التجارب، اختبر الباحثون اليابانيون مقياس "زاوية الطور PhA"، لفحص الجسم بالكامل ومنطقة الفخذ، على 55 متطوعا من 23 شابا و32 مسنا.

وطلب الفريق البحثي من المتطوعين في الدراسة إجراء تمديد وتقليص لعضلات الجسم، لقياس قوتها.

ثم قيم الفريق نشاط عضلات المتطوعين، عن طريق إجراء تخطيط كهربائية العضلة.

وكشفت النتائج أن استخدام مقياس "زاوية الطور PhA"، في كل من كامل الجسم والفخذ، يرتبط في تقييم قوة عضلات الركبة.

ولكن أظهر استخدامه في فحص منطقة الفخذ، مؤشرا أعلى لتقييم قوة عضلات الركبة.

وأكد الباحثون أن مقياس "زاوية الطور PhA"، يمكنه فحص قوة بسط الركبة، وقوة العضلات المتفجرة التي تحدث عند القيام بحركات سريعة وقوية مثل الركض السريع والنهوض من الكرسي، وذلك لتقييم اضطرابات عضلات الركبة، لكل من الشباب وكبار السن.

ويعتبر تحسين القوة العضلية للجسم، أمرا مهما لأداء الأنشطة اليومية المعتادة، حيث تحتاج إلى إجراء تقييم مستمر لكامل الجسم ومنطقة الركبة.

ويجرى تقييم وظيفة العضلات في الطرق الحالية عن طريق اختبار الأداء البدني وقياس قوة العضلات، ورغم ذلك فإن هذه الأساليب لا تنطبق على كبار السن ومرضى الاضطرابات الإدراكية، حيث لا يستطيعون إجراء تقلصات عضلية قوية.

وقال أكاجي: "يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال استخدام مقياس "زاوية الطور PhA" في منطقة الفخذ لفحص قوة عضلات الركبة، حيث تتيح هذه الطريقة لأي شخص وحتى كبار السن تقييم حالتهم العضلية باستمرار، لتعزيز صحتهم".