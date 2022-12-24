ما العلاقة بين بكتيريا الأمعاء ومرض باركنسون؟

بكتيريا الأمعاء ومرض باركنسون

كشفت دراسة حديثة نُشرت مؤخرًا في مجلة “Nature Communications”، عن وجود خلل واضح في نسب الأنواع الميكروبية في الأمعاء عند مرضى باركنسون.

وقال الدكتور هايده بايامي، كبير مؤلفي الدراسة، الأستاذ في مدرسة ”مارنيكس إي هيرسينك“ للطب في برمنغهام: "أظهرنا أن هناك اختلالًا واسع النطاق في بكتيريا الأمعاء عند مرضى باركنسون، ما يخلق بيئة تسمح بإحداث التنكس العصبي وتمنع الشفاء“.

وأجرى بايامي وزملاؤه في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة تحليلات مفصلة للميكروبيوم المعوي في عينات براز تخص 490 شخصًا مصابًا بمرض باركنسون، و234 شخصًا لا يعانون من أي أمراض عصبية، ويستخدمون كعناصر تحكم.

وضمت كلتا المجموعتين عددًا متساويًا تقريبًا من الرجال والنساء، وكان أكثر من 90% من المشاركين أكبر من 50 عامًا، وكان أكثر من نصف مجموعة التحكم أزواجًا لمرضى في الدراسة، أي يتشاركون البيئة نفسها.

وقال بايامي: ”كانت 55 من أنواع البكتيريا المدروسة (من أصل 84) موجودة بمستويات عالية وبشكل غير عادي لدى الأشخاص المصابين بمرض باركنسون، بينما كانت الأنواع الأخرى أقل لدى المرضى مقارنةً بمجموعة التحكم“.

وشدد الفريق ععلى أنّ النتائج لا تؤكد وجود علاقة سببية بين ميكروبيوم الأمعاء ومرض باركنسون، لكن التحليل الكبير يمكن أن يكون نقطة انطلاق مفيدة لمزيد من البحث الذي يكشف المزيد من التفاصيل.