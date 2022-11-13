دواء من مسحوق العقارب والصراصير يحمي من النوبات القلبية

سلط العلماء الضوء على دواء صيني يحتوي على مزيج من مسحوق الصراصير والعقارب، والذي قد يوفر الحماية لمرضى النوبات القلبية.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تحتوي كبسولات Tongxinluo، على مزيج من مسحوق الحشرات والتي تتضمن العقارب والصراصير وأم أربعة وأربعين والعلقيات والزيزيات، وبعض المكونات المألوفة مثل الجينسنغ، وهي تستخدم على نطاق واسع في الصين لعلاج مشاكل القلب.

وكانت قد كشفت الأبحاث السابقة، أن الدواء يعمل على تحسين الدورة الدموية، وأظهرت بعض التجارب فعاليته في الحد من الذبحة الصدرية.

وفي دراسة جديدة شملت أكثر من 4000 مشارك، وهي واحدة من أكبر الدراسات للكشف عن آثاره، تم إعطاء المرضى في المستشفى بعد تعرضهم لنوبة قلبية حادة، العلاجات القياسية مثل الدعامات والأدوية التقليدية مع كبسولات Tongxinluo، والتي كان يتم تناولها ثلاث مرات يوميًا لمدة عام.

وأظهرت التجارب نتائج "مثيرة"، ليس فقط بسبب مكونات الدواء غير العادية ولكن بسبب فعالية الدواء، حيث لم يحتاج الكثيرون ممن تناولوا Tongxinluo الخضوع للجراحة، كما لم تظهر أي وفيات نتيجة للنوبات القلبية أو المعاناة من أي مشاكل قلبية أخرى في الشهر الأول، كما لم يتم الإبلاغ عن أي آثار جانبية شديدة.

ووصف الدكتور كينيث ماهافي، أستاذ طب القلب والأوعية الدموية بجامعة ستانفورد هذه النتائج بأنها "مثيرة للاهتمام"، مشيرا إلى ضرورة إجراء المزيد من التحليلات قبل استخلاص أي استنتاجات بشأن مدى تأثير الدواء.

وقال إنه من المرجح أن تدعم هذه النتائج استخدام هذا الدواء لعلاج مرضى النوبات القلبية الحادة في الصين في الوقت الحالي.

وبالرغم من ذلك، قال ألبرت فيرو، أستاذ علم الصيدلة السريرية للقلب والأوعية الدموية في كلية كينجز لندن: "لا نعرف ما هو المكون النشط، بسبب أن هذا الدواء مزيج من الأعشاب والحشرات، كما ليس معروفا ما هو الشيء الأكثر فعالية في هذه المكونات؟".