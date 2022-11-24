تيك توك تريند.. تجريف اللسان هل يمنع أمراض الفم والأسنان فعلا؟

يمتلئ TikTok بمقاطع الفيديو التي يدعي أصحابها أنها "صحية" بينما يحذر منها الأطباء، أبرزها شرب ماء بذور الشيا وماء الكلوروفيل، ووضع الثوم في الأنف، وقحط الشامات، وتناول العسل المجمد.

وأخيرا، انتشر تريند جديد عبر المنصة، وهو "تجريف اللسان" أو "كشط اللسان"، دعمه عدد كبير من أطباء الأسنان، مشيرين إلى أنه يعزز صحة الفم والأسنان.

ما تجريف اللسان؟

آلة صغيرة مصنوعة من النحاس أو الفولاذ أو البلاستيك المقوى، تأتي على شكل الحرف U، يتم تمريرها على سطح اللسان من الخلف باتجاه الأمام، 4 أو 5 مرات بضغط خفيف، تستخدم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.

يقول طبيب الأسنان المختص"سانديب باتيل" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هذه الطريقة تقضي على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، وتحمي من التهابات اللثة وتجويفها.

ويشرح الدكتور باتيل، أن هذه الممارسة تعتمد على إزالة الطبقة البيضاء عن اللسان، والتي هي تراكم للبكتيريا والخلايا الميتة؛ إذ يحتوي اللسان على أكثر من 200 نوع مختلف من البكتيريا، وفي حين أن معظمها جيد، إلا أن هناك أنواعًا أخرى يمكن أن تتسبب بالإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان في حال تراكمت.

غوينيث بالترو تدعم التريند