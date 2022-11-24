تيك توك تريند.. تجريف اللسان هل يمنع أمراض الفم والأسنان فعلا؟
يمتلئ TikTok بمقاطع الفيديو التي يدعي أصحابها أنها "صحية" بينما يحذر منها الأطباء، أبرزها شرب ماء بذور الشيا وماء الكلوروفيل، ووضع الثوم في الأنف، وقحط الشامات، وتناول العسل المجمد.
وأخيرا، انتشر تريند جديد عبر المنصة، وهو "تجريف اللسان" أو "كشط اللسان"، دعمه عدد كبير من أطباء الأسنان، مشيرين إلى أنه يعزز صحة الفم والأسنان.
ما تجريف اللسان؟
آلة صغيرة مصنوعة من النحاس أو الفولاذ أو البلاستيك المقوى، تأتي على شكل الحرف U، يتم تمريرها على سطح اللسان من الخلف باتجاه الأمام، 4 أو 5 مرات بضغط خفيف، تستخدم بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط.
يقول طبيب الأسنان المختص"سانديب باتيل" لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن هذه الطريقة تقضي على البكتيريا المسببة لرائحة الفم الكريهة، وتحمي من التهابات اللثة وتجويفها.
ويشرح الدكتور باتيل، أن هذه الممارسة تعتمد على إزالة الطبقة البيضاء عن اللسان، والتي هي تراكم للبكتيريا والخلايا الميتة؛ إذ يحتوي اللسان على أكثر من 200 نوع مختلف من البكتيريا، وفي حين أن معظمها جيد، إلا أن هناك أنواعًا أخرى يمكن أن تتسبب بالإصابة بأمراض اللثة وتسوس الأسنان في حال تراكمت.
غوينيث بالترو تدعم التريند
وكانت الممثلة الأمريكية الشهيرة غوينيث بالترو، كشفت أنها تبدأ يومها بـ "كشط اللسان"، مشيرة إلى أنها عادة "صحية" يجب على الجميع ممارستها.
ليست بديلا لتنظيف الأسنان بالفرشاة
من جانبه، قال متحدث باسم جمعية طب الأسنان البريطانية إنه لا ينصح بكشط اللسان بشكل يومي، مضيفا أن هذه العادة ليست بديلًا عن تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًّا باستخدام المعجون، كما إنها لا تحمي من ضرر تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.
بينما أكدت الدكتورة ليندا غرينوال، مؤسسة Dental Wellness Trust، أنها تنصح المرضى باستخدام فرشاة أسنان لتنظيف ألسنتهم كون معظم عوامل رائحة الفم الكريهة تكون في اللسان، لذا فإن تنظيفه أمر ضروري.
وقالت "تذكر، تنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين في اليوم على الأقل ضروري، كما إن استخدام الخيط يوميًّا وزيارة طبيب أسنانك بانتظام أمران في غاية الأهمية."
روتين جديد
في المقابل قال بعض أطباء الأسنان إن تجريف اللسان تجاه جديد ومن المرجح أن يحظى بشعبية كبيرة في عام 2023، ومن الواضح أنه يشق الآن طريقه ليتصدرالتريند ويصبح خطوة أساسية في روتين نظافة الفم.
وأضافوا أنه وعلى الرغم من أن "كشط اللسان" ليس بأهمية تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط ، إلا أنه يمكن إضافته إلى روتين الحفاظ على نظافة الفم، فبينما يستخدم البعض فرشاة الأسنان أو غسول الفم لتنظيف اللسان تكون مكشطة اللسان أكثر شمولاً.