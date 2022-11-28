تمارين للعين تساعد على الاستغناء عن النظارات

يلجأ العديد من الراغبين في الاستغناء عن النظارات إلى جراحة العيون بمختلف أنواعها والعدسات اللاصقة التي لا تخلو من السلبيات، لكن الحقيقة أن هناك طريقة أبسط للاستغناء عن النظارات، وهي تمارين العين.

يعرف جميع مستخدمي النظارات كم يمكن أن يكون هذا الإطار البلاستيكي مزعجاً ومرهقاً، حيث يشكوا العديد من مرتدي النظارات من الشعور وكأن وزنها يتزايد بعد مدة، فضلا عن تركها لعلامات مؤلمة على الأنف، لذلك نسرد فيما يلي تمارين تساعد على تحسين النظر والاستغناء عن النظارات.