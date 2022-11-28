تمارين للعين تساعد على الاستغناء عن النظارات
يلجأ العديد من الراغبين في الاستغناء عن النظارات إلى جراحة العيون بمختلف أنواعها والعدسات اللاصقة التي لا تخلو من السلبيات، لكن الحقيقة أن هناك طريقة أبسط للاستغناء عن النظارات، وهي تمارين العين.
يعرف جميع مستخدمي النظارات كم يمكن أن يكون هذا الإطار البلاستيكي مزعجاً ومرهقاً، حيث يشكوا العديد من مرتدي النظارات من الشعور وكأن وزنها يتزايد بعد مدة، فضلا عن تركها لعلامات مؤلمة على الأنف، لذلك نسرد فيما يلي تمارين تساعد على تحسين النظر والاستغناء عن النظارات.
1- دوران العين
قم بتدوير بؤبؤ العين في اتجاه عقارب الساعة وعكسها ببطء لتجنب الدوخة، وكرر الحركة 10 مرات في كل اتجاه.
2- تمارين ضغط العين
ضع إبهامك أمام عينيك مباشرة ثم حركه تدريجيا للأمام مع تركيز نظرك عليه، حتى يتمدد ذراعك بالكامل، قبل إعادته إلى مكانه أمام عينيك، وكرر هذا التمرين 10 مرات.
3- الرمش السريع
افتح عينيك وأغلقهما بسرعة واستمر لمدة 10 ثوانٍ على الأقل، حيث يساعد الرمش السريع في تنظيف عينيك وإنتاج دموع جديدة.
4- الحركات الرأسية والجانبية
انظر لأعلى ولأسفل، ثم انظر إلى اليسار واليمين، وكرر كل مجموعة 10 مرات، ليساعد هذا التمرين على تعزيز قوة عضلات عينيك وتحسين الرؤية.
5- الحركات القطرية
حرك عينيك من زاوية العين اليمنى العلوية إلى الزاوية السفلية اليسرى المقابلة، ومن اليسرى العلوية إلى اليمنى السفلية وكرر التمرين 10 مرات على كل جانب.
6- تمرين الكف
تعتبر هذه طريقة مثالية لإنهاء تمارينك اليومية، وكل ما عليك فعله هو فرك راحتي يديك معاً حتى يصبح كفيك دافئين قبل وضعهما برفق على عينيك، لتساعد الحرارة عضلات عينيك على الاسترخاء.
يذكر أنه من شأن الاستمرار في ممارسة هذه التمارين لفترة أن يؤدي لتحسن البصر وصحة العينين ككل، مما يمكن أن يساعدك على الاستغناء عن النظارات.