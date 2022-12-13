دراسة تكشف عن ضرر غير متوقع لاستخدام المنبه

واستطلعت الدراسة 450 شخصا أمريكيا يعملون بدوام كامل، واستخدمت البيانات التي تم جمعها من المشاركين الذين يرتدون أجهزة تقيس مدة النوم ومعدل ضربات القلب.

ووجدت الدراسة أن النساء يستخدمن المنبه بنسبة 50% أكثر من الرجال، لكن أولئك الذين وُجدوا أنهم يعتمدون على المنبه يعانون من اضطرابات أكثر في أثناء وقت النوم.

وقال الدكتور ستيفن ماتينجلي، المعد الرئيس للدراسة "معظم ما نعرفه عن الغفوة والمنبه مأخوذ من بيانات عن النوم أو الإجهاد أو السلوكيات ذات الصلة".

وأضاف ماتينجلي "لدينا الآن البيانات لإثبات مدى شيوعها، ولا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه، كثير من الناس يستخدمون المنبه لأن الكثير من الناس متعبون بشكل مزمن".

وتابع قائلا "لقد أصبح الأمر كله عبارة عن دورة، فأنت تغفو لأنك متعب، ثم تشعر بالتعب بسبب اضطراب النوم، ثم تشرب الكافيين، وقد يؤدي ذلك إلى إبقائك مستيقظًا مرة أخرى، ولكن هناك عدة طرق لضمان النوم الجيد ليلاً وقد تساعدك فقط على التوقف عن الضغط على زر المنبه في الصباح".