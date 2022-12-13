"بوتوكس القدمين".. من صيحة جمال إلى علاج طبي
بينما يعد حقن البوتوكس والفيلر في الوجه أمرا شائعا، إلا أنه مختلف عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام القدمين.
ويتضمن الإجراء حقن مزيج من البوتوكس والفيلر في قوس القدم، ما يعمل على شلّ العضلات المحيطة بعظم الكعب.
كما يتم حقن الفيلر أيضًا في المنطقة السفلية تحت الأصابع بغرض تشكيل وسادة داعمة لتخفيف الألم.
ويتمحور "بوتوكس القدم" حول تخفيف ألم القدمين الناتج عن الارتداء الدوري لأحذية الكعب العالي.
ويقول الدكتور "ستيفن هامبل" استشاري الطب التجميلي في عيادة هيدوكس في هارلي ستريت، إن "العلاج متاح لأي شخص يرتدي الكعب العالي بانتظام ويصاب بآلام شديد في قدميه أثناء ارتدائه" وتقدر تكلفته بنحو بـ 725 دولار
هل هناك أعراض جانبية محتملة؟
يوضح الدكتور ستيفن أن الحقن آمن باستثناء حصول بعض المشاكل المحتملة بسبب العدوى أو الحساسية أو الكدمات.
ويتابع موضحا أن أحد الجوانب السلبية هو أن القدم منطقة حساسة، لذلك هناك بعض الألم عند عملية الحقن لكنه يتلاشى بسرعة.
انتشار سريع وواسع
وتحول بوتوكس القدم لـ "تريند" حيث ازدهر سوقه عقب تخلي الكثيرين من مرتدي الكعب عن وسائد الجل التقليدية التي توضع داخل الأحذية.
كما زادت شعبية هذا النوع من البوتوكس عندما بدأ المشاهير بالحصول على الحقن في القدمين لتخفيف آلام الوقوف في الكعب على السجادة الحمراء، بينهن نيكول كيدمان أنجيلا باسيت وكريس جينير؛ ما دفع أطباء التجميل لملاحظة زيادة الطلب والإقبال على توفير تلك الحقن في عياداتهم.
بداية "بوتوكس القدم"لأغراض طبية
في الواقع بدأ هذا الإجراء لأغراض طبية بعيدة عن التجميل، وفي هذا الصدد توضح الدكتورة تمارا غريفيثس من الجمعية البريطانية لأطباء الجلد أنه "نشأ كطريقة لعلاج التعرق الزائد، حيث تم استخدامه للمرة الأولى في منطقة الإبطين وكان فعالا جدا. ثم توسع استخدامه ليشمل علاج تعرق اليدين والقدمين ثم مناطق أخرى مثل الوجه وفروة الرأس ".
كما يؤكد الأطباء أن هناك أغراضًا طبية أخرى لحقن البوتوكس في القدمين، وهي لعلاج تشنجات العضلات وإصابات الأوتار.
ويقول الدكتور هامبل "لم نصل إلى دراسات علمية حول "فاعلية" حقن البوتوكس في زيادة تحمل أحذية الكعب العالي، نحن نعلم فقط أنه إجراء آمن".