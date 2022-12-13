"بوتوكس القدمين".. من صيحة جمال إلى علاج طبي

بينما يعد حقن البوتوكس والفيلر في الوجه أمرا شائعا، إلا أنه مختلف عندما يتعلق الأمر بتخفيف آلام القدمين.

ويتضمن الإجراء حقن مزيج من البوتوكس والفيلر في قوس القدم، ما يعمل على شلّ العضلات المحيطة بعظم الكعب.

كما يتم حقن الفيلر أيضًا في المنطقة السفلية تحت الأصابع بغرض تشكيل وسادة داعمة لتخفيف الألم.

ويتمحور "بوتوكس القدم" حول تخفيف ألم القدمين الناتج عن الارتداء الدوري لأحذية الكعب العالي.

ويقول الدكتور "ستيفن هامبل" استشاري الطب التجميلي في عيادة هيدوكس في هارلي ستريت، إن "العلاج متاح لأي شخص يرتدي الكعب العالي بانتظام ويصاب بآلام شديد في قدميه أثناء ارتدائه" وتقدر تكلفته بنحو بـ 725 دولار

هل هناك أعراض جانبية محتملة؟

يوضح الدكتور ستيفن أن الحقن آمن باستثناء حصول بعض المشاكل المحتملة بسبب العدوى أو الحساسية أو الكدمات.

ويتابع موضحا أن أحد الجوانب السلبية هو أن القدم منطقة حساسة، لذلك هناك بعض الألم عند عملية الحقن لكنه يتلاشى بسرعة.