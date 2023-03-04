نتائج مشجعة.. لقاح لسرطان عنق الرحم يقلل الأورام بنسبة 80%

حقق لقاح جديد لسرطان عنق الرحم نتائج واعدة، وذلك بعد أن أظهرت التجارب أنه يقلل الأورام بنسبة 80%.



وكان الباحثون في جامعتيْ بنسلفانيا وساو باولو، قد اختبروا 3 لقاحات تعتمد على لقاح الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التي شكلت أساسًا للقاح "كورونا"، على الأورام التي يسببها فيروس الورم الحليمي البشري، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



ورغم أن فيروس الورم الحليمي البشري لا يسبب مشاكل للعديد من الأشخاص، إلا أنه يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان مثل سرطان عنق الرحم.



وسبق أن تمت تجربة اللقاحات الثلاثة على الفئران المصابة بأورام فيروس الورم الحليمي البشري، وتبين أن كل لقاح منها يمكن أن يقلل من حجم الأورام بجرعة واحدة.