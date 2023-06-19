مرض السرطان بين الحقيقة والخرافة

وخرافة آخرى يعتقدها الناس بأن سرطان الدم هو الأكثر انتشارا، ولكن في الحقيقة فإن سرطان الرئة هو الأكثر انتشارا من ثم سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم من أكثر الأنواع أنتشارًا في العالم.

ويعتبر سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات فتكًا، حيث يتسبب في وفاة 21٪ من المصابين به على مستوى العالم، وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان.

وإذا كان شخص ما مصابًا بسرطان الرئة، فستتأثر إحدى الرئتين أو كلتيهما. ولكنه قد يشمل أيضًا الغدد الليمفاوية الموجودة داخل الصدر أو حتى الرقبة.

في بعض الأحيان في مرحلة متقدمة، قد يكون هناك تورط في بعض العظام أو الدماغ.

نشأة مرض السرطان

يؤدي حدوث الطفرات الجينية في الحمض النووي للخلية إلى حدوث خلل في وظيفة الخلية الطبيعية؛ ما قد يجعلها تتكاثر بشكل غير طبيعي.

وهذه الطفرات هي أكثر الطفرات شيوعا وتسببًا في السرطان. لكن العديد من الطفرات الجينية الأخرى يمكن أن تسهم في الإصابة بالسرطان.

من الممكن أن تحدث الطفرات الجينية لعدة أسباب، منها على سبيل المثال:

الطفرات الجينية التي وُلدت بها.

الطفرات الجينية التي تحدث بعد الولادة.

ويعتقد البعض أن الطفرات الجينية لا تنتقل للأبناء ولكن وللاسف فإن الحقيقة تقول إن الطفرات تنقل لهم، وقد تظهر خلال حياة الفرد نتيجة الأخطاء التي تحدث أثناء انقسام الخلايا.

وهناك أسباب عديدة تؤدي إلى الطفرات الجينية منها التدخين، وشرب الكحول، والتعرض المكثف للشمس التي تعد من العوامل الخطرة المسببة للسرطان.

انتشار الخلايا السرطانية

يُمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم، كما يُمكن أن تصنع أوعية دموية جديدة خاصة بها تتغذى من خلالها، وذلك على عكس ما يتم اعتقاده بأن الخلايا السرطانية لا تنتشر.

وأحيانا تنتقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء الجسم الأخرى البعيدة عن مكان نمو الورم وتبدأ بالتكاثر فيها، وفي هذه الحالة يسمى بالسرطان المنتشر، أو المرحلة الرابعة من السرطان.

وخلايا السرطان المنتشر تكون مطابقة لخلايا الورم الأصلي وتأخذ اسم الورم الأصلي أيضا، فمثلاً سرطان الثدي الذي ينتشر إلى الرئتين يُسمى بسرطان الثدي المنتشر.

الفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة

ليست جميع الأورام سرطانا بل هناك أيضًا أورامًا حميدة، الأورام الخبيثة فقط هي التي تُعد سرطانًا.