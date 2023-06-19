مرض السرطان بين الحقيقة والخرافة
تأخذ احتمالات الشفاء من مرض السرطان بالتحسن باستمرار في معظم الأنواع، ويعود ذلك للتقدم في أساليب الكشف المبكر عن السرطان وخيارات علاج السرطان.
وتبقى العديد من الأمور العامة المتعلقة بمرض السرطان مجهولة بين الحقيقة والخرافة لدى الكثيرين، ومن خلال المقال التالي نوضح بعضها.
يعتقد الكثيرين أن مرض السرطان هو المسبب الرئيسي للوفاة في العالم، ولكن الحقيقة أن السرطان هو ثاني سبب للوفاة في العالم وذلك بعد امراض القلب المسبب الاول، والسرطان هو انقسام ونمو خلايا الجسم بشكل غير طبيعي، حيث إن الطبيعية تنمو وتنقسم لتُشكل خلايا جديدة وعندما تتقدم في العمر فإنها تموت وتحل محلها خلايا جديدة.
وخرافة آخرى يعتقدها الناس بأن سرطان الدم هو الأكثر انتشارا، ولكن في الحقيقة فإن سرطان الرئة هو الأكثر انتشارا من ثم سرطان الثدي، وسرطان القولون والمستقيم من أكثر الأنواع أنتشارًا في العالم.
ويعتبر سرطان الرئة من أكثر أنواع السرطانات فتكًا، حيث يتسبب في وفاة 21٪ من المصابين به على مستوى العالم، وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان.
وإذا كان شخص ما مصابًا بسرطان الرئة، فستتأثر إحدى الرئتين أو كلتيهما. ولكنه قد يشمل أيضًا الغدد الليمفاوية الموجودة داخل الصدر أو حتى الرقبة.
في بعض الأحيان في مرحلة متقدمة، قد يكون هناك تورط في بعض العظام أو الدماغ.
نشأة مرض السرطان
يؤدي حدوث الطفرات الجينية في الحمض النووي للخلية إلى حدوث خلل في وظيفة الخلية الطبيعية؛ ما قد يجعلها تتكاثر بشكل غير طبيعي.
وهذه الطفرات هي أكثر الطفرات شيوعا وتسببًا في السرطان. لكن العديد من الطفرات الجينية الأخرى يمكن أن تسهم في الإصابة بالسرطان.
من الممكن أن تحدث الطفرات الجينية لعدة أسباب، منها على سبيل المثال:
الطفرات الجينية التي وُلدت بها.
الطفرات الجينية التي تحدث بعد الولادة.
ويعتقد البعض أن الطفرات الجينية لا تنتقل للأبناء ولكن وللاسف فإن الحقيقة تقول إن الطفرات تنقل لهم، وقد تظهر خلال حياة الفرد نتيجة الأخطاء التي تحدث أثناء انقسام الخلايا.
وهناك أسباب عديدة تؤدي إلى الطفرات الجينية منها التدخين، وشرب الكحول، والتعرض المكثف للشمس التي تعد من العوامل الخطرة المسببة للسرطان.
انتشار الخلايا السرطانية
يُمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية في جميع أنحاء الجسم، كما يُمكن أن تصنع أوعية دموية جديدة خاصة بها تتغذى من خلالها، وذلك على عكس ما يتم اعتقاده بأن الخلايا السرطانية لا تنتشر.
وأحيانا تنتقل الخلايا السرطانية إلى أجزاء الجسم الأخرى البعيدة عن مكان نمو الورم وتبدأ بالتكاثر فيها، وفي هذه الحالة يسمى بالسرطان المنتشر، أو المرحلة الرابعة من السرطان.
وخلايا السرطان المنتشر تكون مطابقة لخلايا الورم الأصلي وتأخذ اسم الورم الأصلي أيضا، فمثلاً سرطان الثدي الذي ينتشر إلى الرئتين يُسمى بسرطان الثدي المنتشر.
الفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة
ليست جميع الأورام سرطانا بل هناك أيضًا أورامًا حميدة، الأورام الخبيثة فقط هي التي تُعد سرطانًا.
الأورام الحميدة: غير سرطانية
قد يحتاج الأطباء إلى إزالة الأورام الحميدة من خلال الجراحة، وهي من أشهر طرق علاج هذا النوع من الأورام. يمكن أن تكون هذه الأورام كبيرة، وأحيانًا تزن أرطالًا.
يمكن أن يكون أيضًا خطيرًا؛ قد تنشأ هذه الأورام في الدماغ وتملأ الهياكل في الفضاء المغلق للجمجمة.
ولا تنتشر الأورام الحميدة في الأنسجة القريبة منها ولا البعيدة عنها عكس الأورام الخبيثة.
الأورام الخبيثة: سرطانية
تعني الأورام الخبيثة أن الورم يتكون من خلايا سرطانية تتطور وتنقسم بسرعة بطريقة غير طبيعية لتشكل كتلة من الورم الخبيث.
يمكن أن تنتقل الخلايا السرطانية إلى مجرى الدم أو العقد الليمفاوية ثم تنتشر إلى أنسجة أخرى في الجسم.
تشخيص السرطان
يُمكن تشخيص السرطان بشكل قاطع عن طريق إجراء الخزعة؛ حيث يُتيح هذا الإجراء أيضًا تحديد نوع الخلايا السرطانية مجهريا.
وفي ما يلي أنواع الخزعة:
خزعة بالإبرة
إجراء الخزعة بالمنظار
خزعة الجلد
خزعة نخاع العظم
الخزعة الجراحية