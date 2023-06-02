انخفاض معدل المواليد في اليابان يفاقم مخاوف ديموغرافية

قالت وزارة الصحة اليابانية، الجمعة، إن معدل المواليد في البلاد انخفض للعام السابع على التوالي في 2022 إلى مستوى قياسي منخفض؛ الأمر الذي يلقي الضوء على أزمة هناك مع تقلص عدد السكان وارتفاع سريع في نسبة المسنين في البلاد.

وبلغ معدل الخصوبة، وهو متوسط عدد الأطفال الذين تلدهم المرأة في حياتها، 1.2565 وذلك بالمقارنة مع مستوى منخفض سابق بلغ 1.2601 عام 2005 بما يقل بكثير عن معدل 2.07 الذي يعتبر ضروريًا للحفاظ على استقرار عدد السكان.