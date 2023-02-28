تطوير لقاح مرشح يمنع فيروس الإيدز من دخول الجسم

ورغم أن العلاج المضاد للفيروسات التقهقرية يمكن أن يسمح للأشخاص المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري بأن يعيشوا حياة طبيعية وتجنب التقدم إلى الإيدز، إلا أنه لا يزال يتطلب أن يأخذ شخص ما هذه العلاجات لبقية حياته.

علاوة على ذلك، قد لا تكون هذه العلاجات متاحة على نطاق واسع للجميع، ويمكن أن يكون الافتقار إلى الوصول مشكلة في المناطق منخفضة الموارد.

وسيكون اللقاح الذي يمنع الناس من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية في المقام الأول، ويسمح لهم بالسيطرة على العدوى في حالة حدوثها، مفيدًا جدًا.

وجزء من المشكلة هو أن فيروس نقص المناعة البشرية ينتشر عبر الجسم بسرعة نسبية، لذا حاول الباحثون الوصول لحل ناجع.

وردًا على ذلك، كان لدى هؤلاء الباحثين فكرة تطوير لقاح يعمل بشكل خاص على مناطق الجسم التي يدخل فيها الفيروس عادة، وهي البطانة المخاطية للمهبل أو المستقيم.

ويتمثل المفهوم في منح الفيروس وقتًا عصيبًا قبل أن يحصل حتى على فرصة للحصول على موطئ قدم في الجسم.

واللقاح هو لقاح حي موهن، مما يعني أن الجزيئات الفيروسية بداخله تحتوي على الشفرة الوراثية الكاملة، وإن كان مع بعض التعديلات لمنع الفيروس من التكاثر.

ويصف الباحثون الجسيمات الناتجة بأنها فيروس لقاح "دورة واحدة"، ويمكن لهذه الجزيئات الفيروسية المعدلة أن تدخل الخلايا في الغشاء المخاطي، لكنها لا تتكاثر وتترك الخلايا مرة أخرى.

ويمكن للجهاز المناعي أن يتعرف على أن هذه الخلايا "مصابة"، وبالتالي يولد أجسامًا مضادة للفيروس، مما سيعطي أي فيروس حقيقي يحاول دخول الغشاء المخاطي وقتًا عصيبًا.

وبذكاء، يستهدف اللقاح الخلايا في الغشاء المخاطي التي تنتج خلايا جديدة، مما يساعد على الحفاظ على فعالية اللقاح لأطول فترة ممكنة.