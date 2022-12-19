السعودية تفتتح بنكا حيويا وطنيا لتعزيز أمنها الصحي

افتتحت هيئة الصحة العامة في السعودية "وقاية"، يوم الإثنين، بنكا حيويا وطنيا بهدف تعزيز أمنها الصحي، الذي يقدم الخدمة لنحو 33 مليون نسمة، نحو ثلثهم من الوافدين الأجانب.

والبنوك الحيوية هي مؤسسات بحثية طبية تشكل موردا مهما في البحث الطبي، حيث يتم فيها تخزين عينات بيولوجية "بشرية عادة" لاستخدامها في البحث ومراقبة الأمراض وتطوراتها وطرق علاجها.