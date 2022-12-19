السعودية تفتتح بنكا حيويا وطنيا لتعزيز أمنها الصحي
افتتحت هيئة الصحة العامة في السعودية "وقاية"، يوم الإثنين، بنكا حيويا وطنيا بهدف تعزيز أمنها الصحي، الذي يقدم الخدمة لنحو 33 مليون نسمة، نحو ثلثهم من الوافدين الأجانب.
والبنوك الحيوية هي مؤسسات بحثية طبية تشكل موردا مهما في البحث الطبي، حيث يتم فيها تخزين عينات بيولوجية "بشرية عادة" لاستخدامها في البحث ومراقبة الأمراض وتطوراتها وطرق علاجها.
وقالت الهيئة الحكومية "وقاية"، في بيان، إن البنك الحيوي الجديد، سيمكن الهيئة من إعداد البرامج والخطط في مجال الوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية، ورفع قدرات الفحص والكشف المبكر، وتحديد أولويات توطين التقنيات الحديثة لتطوير الأدوية واللقاحات.
وأضافت أن "البنك الحيوي سيمكنها أيضا من بناء القدرات في مجال الاكتشاف السريع للأمراض الشائعة والنادرة والسيطرة عليها، إضافة إلى الدراسات السكانية، وتوفير العينات والبيانات في حالات طوارئ الصحة العامة".
وقال وزير الصحة السعودي، فهد الجلاجل، خلال افتتاحه البنك في هيئة الصحة العامة، "إن هذا المشروع أحد المعالم المهمة في رفع كفاءة وفعالية البنية التحتية لأنظمة الصحة العامة في المملكة".
وأضاف الجلاجل أنه "سيزيد من تعزيز الأمن الصحي الوطني، ورفع كفاءة برامج التحكم والسيطرة على الأمراض المعدية وغير المعدية".
وأشار إلى أن البنك الحيوي "سيسهم بشكل فعال في دعم أجندة البحث والتطوير والابتكار في المملكة، خاصة فيما يتعلق بتوطين التقنيات الحيوية، التي تشمل في تطبيقاتها الأبحاث المتعلقة بالجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية".
وعملت عدة جامعات ومستشفيات سعودية في السنوات الماضية على إنشاء بنوك حيوية خاصة بها، وحثت السكان على المشاركة الطوعية فيها.
وتصف تلك المؤسسات، البنوك الحيوية، بأنها تستهدف جمع العينات الحيوية والبيانات الشخصية وربطها بالعوامل الجينية والبيئية ونمط الحياة لأغراض بحثية، والتي قد تنعكس على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمجتمع.
وتستهدف البنوك الحيوية في المملكة، إنشاء قاعدة بيانات بحثية خصبة من أجل تحسين الوقاية والتشخيص والعلاج لمجموعة واسعة من الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة، خاصة الأمراض الوراثية والمزمنة المنتشرة في المملكة.
والمشاركة في البنوك الحيوية طوعية، ويمكن الانضمام للبنك عبر السماح للقائمين عليه بجمع بيانات صحية عن المتطوع، فيما يمكنه الانسحاب في أي وقت وإتلاف البيانات والعينات، التي شاركها مع البنك.
وتتيح البنوك الحيوية للباحثين إمكانية الوصول إلى البيانات والعينات التي تمثل عددا كبيرا من الأشخاص، واستخدامها لإجراء دراسات بحثية متعددة الأغراض.