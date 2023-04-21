طبيب إماراتي ينقذ سائحاً من موت محقق في دبي
تمكن فريق طبي بقيادة الطبيب الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري أمراض القلب، من إنقاذ سائح روسي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إصابة السائح بسكتة قلبية، وتوقف قلبه لنحو ساعة من الزمن.
وأجرى الفريق الطبي، عملية عاجلة للسائح، الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، لاستعادة النبض، حيثُ خضع السائح لجراحة معقدة لإذابة جلطات بالشرايين، بحسب ما أورد موقع صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها على الإنترنت.
وفي التفاصيل، تلقى إسعاف دبي بلاغاً يفيد بتعرض السائح لسكتة قلبية مفاجئة أفقدته الوعي تماماً وقت الفجر، وعلى الفور تم نقل المريض خلال دقائق لقسم الطوارئ بمستشفى خاص في دبي.
وتم استدعاء الطبيب من المنزل، ليخضع المريض لعمليات إنعاش قلبي سريعة، حتى استرد النبض بعد توقف قارب الـ60 دقيقة.
وأجرى الدكتور الهاجري جراحة عاجلة لعلاج أربعة شرايين كانت تعاني انسداداً بشكل كبير، ما جعل الجراحة معقدة، وتطلبت جهداً كبيراً لإذابة الجلطات، حيثُ استغرقت العملية ساعة و30 دقيقة، وتعافى السائح من الانسداد الشرياني واستقرت حالته الصحية تماماً.
وقال الهاجري إن "المريض كان في حالة موت سريري وتوقف قلبه لمدة ساعة، وخضع لإنعاش قلبي وعملية قسطرة وتركيب ثلاث دعامات شريانية وبالون دوائي".
وذكرت الصحيفة المحلية، أن مجلة "هيلث" البريطانية، التي تعتبر مجلة دولية مرموقة في مجال الصحة، أشادت بالطبيب الإماراتي عبدالله الهاجري، لنجاحه في إجراء جراحات قلبية معقدة في الإمارات وبريطانيا، ونجح في تركيب تقنية طبية مبتكرة لحالات مصابة بالفشل القلبي.