طبيب إماراتي ينقذ سائحاً من موت محقق في دبي

تمكن فريق طبي بقيادة الطبيب الإماراتي عبدالله عبدالرحمن الهاجري، استشاري أمراض القلب، من إنقاذ سائح روسي في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بعد إصابة السائح بسكتة قلبية، وتوقف قلبه لنحو ساعة من الزمن.

وأجرى الفريق الطبي، عملية عاجلة للسائح، الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، لاستعادة النبض، حيثُ خضع السائح لجراحة معقدة لإذابة جلطات بالشرايين، بحسب ما أورد موقع صحيفة "الإمارات اليوم" عبر موقعها على الإنترنت.