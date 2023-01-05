فصل توأم سيامي سعودي في عملية استغرقت 7 ساعات على 7 مراحل

وأضاف أن العملية جاءت تنفيذا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وأفاد أن البرنامج السعودي استطاع خلال 32 عاما، أن يعتني بـ127 توأما سياميا من 23 دولة من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكدًا دور المملكة الريادي في العمل الإنساني بشكل عام والطبي بشكل خاص.