ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت الحلوى كل يوم؟

يعد اشتهاء الحلويات بعد تناول وجبة لذيذة أمرًا منطقيًّا، لأن تغيير النكهات يعزز المزيد من المتعة والرضا عن الطعام، لكن كثيرًا ما يشعر الناس بالذنب بشأن تناول الحلوى بانتظام.

وبالتالي، هل تناول الحلوى يوميًّا له عواقب صحية كبيرة؟

إليك الإجابة من خلال عرض الآثار الصحية المحتملة:

الحلويات تحسّن علاقتك بالطعام

يؤدي تقييد أكل الحلوى إلى الانشغال بها، والخطوة الأولى للمساعدة في ذلك، هي منح نفسك الإذن بتناول الحلويات دون شعور بالذنب.