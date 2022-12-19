هل يجب أن نتمرن عندما لا نرغب بذلك؟

التمرين راحة نفسية

لا تتعلق ممارسة التمارين دائمًا بأفضل أداء لك، فمن الطبيعي أن تكون مرهقًا أو متعبًا وأن يتفاوت أداؤك الرياضي.

وتوضح كارين أن "الجانب العقلي والنفسي للحركة يوازي أهمية المكاسب الجسدية، بل يفوقها أهمية وذلك لأن "أي نوع من الحركة يزيد من تدفق الدم في الجسم وينتج الإندورفين والدوبامين والسيروتونين والأوكسيتوسين، وهي هرمونات تنتج السعادة والطاقة والحب والتي تجعلنا نشعر بالرضا.

تعزز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مستويات السيروتونين والدوبامين؛ ما يجعلنا سعداء أو راضين على الأقل ".

التمرين عادة

بغض النظر عن نوع التمرين أو مستوى شدته له فوائد، فحتى جلسة التدريب "السيئة" تمنح جسمك روتينًا منتظمًا.