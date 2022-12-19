هل يجب أن نتمرن عندما لا نرغب بذلك؟
لن تكون بأفضل حالاتك كل يوم، وهذا أمر طبيعي، ربما لم تنم جيدا أو أنت تحت ضغط، أو ببساطة تشعر بالكسل وعدم الرغبة في التمرين..
لذا هل يجب أن تتمرن عندما لا يكون لديك أي طاقة أو رغبة لذلك؟
تجيب المدربة كارين ماكسويل بقولها "نعم، طالما أنك تحرك جسدك، فإن عقلك وجسمك سيستفيدان".
التمرين راحة نفسية
لا تتعلق ممارسة التمارين دائمًا بأفضل أداء لك، فمن الطبيعي أن تكون مرهقًا أو متعبًا وأن يتفاوت أداؤك الرياضي.
وتوضح كارين أن "الجانب العقلي والنفسي للحركة يوازي أهمية المكاسب الجسدية، بل يفوقها أهمية وذلك لأن "أي نوع من الحركة يزيد من تدفق الدم في الجسم وينتج الإندورفين والدوبامين والسيروتونين والأوكسيتوسين، وهي هرمونات تنتج السعادة والطاقة والحب والتي تجعلنا نشعر بالرضا.
تعزز ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مستويات السيروتونين والدوبامين؛ ما يجعلنا سعداء أو راضين على الأقل ".
التمرين عادة
بغض النظر عن نوع التمرين أو مستوى شدته له فوائد، فحتى جلسة التدريب "السيئة" تمنح جسمك روتينًا منتظمًا.
تحويل التمرين إلى عادة سيساعدك على فهم أن اختلاف أدائك في التمرين أمر طبيعي.
كما إن تطوير الانتظام في التمرين سيساعدك على تجنب الارتفاعات والانخفاضات المزاجية، لأن أجسادنا تستجيب لما نفعله باستمرار. وفي بعض الأيام التي لا نشعر فيها بالحماسة علينا الاعتماد على الانضباط.
غير طريقة تفكيرك
طريقة تفاعلك مع التعب مهمة جدًّا "إذا قلت لنفسك أنك متعب، فسوف تشعر بالمزيد من التعب وبالتالي بإمكانك تغيير السيناريو إلى "أشعر بأنني أقل نشاطًا من المعتاد، لذلك سأخرج في نزهة على الأقدام وأسمح للهواء النقي بإسعادي".
ولأن العلاقة وثيقة بين العقل والجسد، إذا قلنا لأنفسنا شيئًا ما، فإن أجسامنا ستتبعه.
وهنا يجب ألا ننسى وجوب احترام جسدك: فإذا كان ما تحتاجه حقًّا هو يوم راحة أو إذا كنت مريضًا ينصح المختصون هنا بأن "تستمع إلى جسدك لان جسدك يخبرك بحاجته للراحة.