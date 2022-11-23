نساء بارزات في معركة كورونا يغادرن منظمة الصحة العالمية



تغادر مسؤولتان بارزتان في منظمة الصحة العالمية عن مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19) منصبيهما الأسبوع المقبل، وفق رسالة صادرة عن المدير العام للمنظمة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس الثلاثاء.

والمسؤولتان اللّتان ستتنحيّان هما الطبيبة الهندية سمية سواميناثان، الرئيسة العلمية لمنظمة الصحة العالمية، والبرازيلية ماريانجيلا سيماو، مساعدة المدير العام لشؤون إتاحة الأدوية والمنتجات الصحية.