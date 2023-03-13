غضب في الصين بسبب خطط احتواء انتشار الإنفلونزا

أثارت الصين الجدل بكشفها عن خططها الصارمة لفرض قيود الإغلاق على 13 مليون شخص في حالة تفشي الإنفلونزا.

وكشفت التقارير أن المسؤولين في مدينة شيان يخططون لإغلاق المدارس والشركات والمباني العامة بينما تكافح البلاد ارتفاعًا مفاجئًا في حالات الإصابة بالإنفلونزا.

وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، أدى الارتفاع الحاد في حالات الإصابة في مختلف أنحاء الصين إلى نقص الأدوية المضادة للفيروسات في الصيدليات في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي هذه الخطط بعد أشهر فقط من رفع البلاد لقواعد إغلاق كورونا الصارمة بعد أسابيع من الاحتجاجات التاريخية التي أدت لتراجع الحكومة عن قراراتها الخاصة بالإغلاق.