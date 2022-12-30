تجربة تنقذ مريض "سرطان نادر" من موت "محقق"

تعافى رجل بريطاني تمامًا من مرض السرطان بعد خضوعه لتجربة سريرية قائمة على نظام دوائي جديد في المملكة المتحدة، على الرغم من أن الأطباء أخبروه بأن لديه أقل من عام ليعيشه.

وقال الرجل الذي يُدعى "روبرت جلين"، 51 عامًا، إنه يدين بالفضل في حياته للنتائج المذهلة للتجربة التي أجرتها مؤسسة Christie NHS Foundation Trust في مانشستر.

وكان قد تم تشخيص جلين بسرطان القنوات الصفراوية بعد معاناته من ألم شديد في الكتف، وهو ما جعله غير قادر على النوم، وبعد إجراء الفحوصات واختبارات الدم، تم اكتشاف إصابته بالسرطان في آب أغسطس 2020.

وأخبر الأطباء روبرت أنه يعاني من السرطان في المرحلة المتقدمة وأن المرض قد انتشر إلى الغدة الكظرية، وعرض عليه الأطباء الفرصة للمشاركة في تجربة سريرية للعلاج المناعي، وقد وافق على الفور.