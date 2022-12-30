تجربة تنقذ مريض "سرطان نادر" من موت "محقق"
تعافى رجل بريطاني تمامًا من مرض السرطان بعد خضوعه لتجربة سريرية قائمة على نظام دوائي جديد في المملكة المتحدة، على الرغم من أن الأطباء أخبروه بأن لديه أقل من عام ليعيشه.
وقال الرجل الذي يُدعى "روبرت جلين"، 51 عامًا، إنه يدين بالفضل في حياته للنتائج المذهلة للتجربة التي أجرتها مؤسسة Christie NHS Foundation Trust في مانشستر.
وكان قد تم تشخيص جلين بسرطان القنوات الصفراوية بعد معاناته من ألم شديد في الكتف، وهو ما جعله غير قادر على النوم، وبعد إجراء الفحوصات واختبارات الدم، تم اكتشاف إصابته بالسرطان في آب أغسطس 2020.
وأخبر الأطباء روبرت أنه يعاني من السرطان في المرحلة المتقدمة وأن المرض قد انتشر إلى الغدة الكظرية، وعرض عليه الأطباء الفرصة للمشاركة في تجربة سريرية للعلاج المناعي، وقد وافق على الفور.
وتعتمد التجربة على إعطاء علاج مناعي يعمل على محاربة السرطان ويتم خلطه بالعلاج الكيميائي، ولم يتم الكشف عن اسم العلاج؛ بسبب أنه في مرحلة التجربة.
وبعد مشاركته في التجربة، تقلصت أورام روبرت وتمت إزالتها في نيسان أبريل الماضي، ووجد الأطباء أن هذه الأنسجة كانت ميتة؛ مما يعني أن العلاج يقضي على جميع الخلايا السرطانية.
وعلق روبرت: "ما كنت لأكون هنا اليوم بدون هذه التجربة، أشعر بأنني محظوظ للغاية".
وتظهر عمليات الفحص التي يُجريها روبرت كل ثلاثة أشهر أنه تعافى تمامًا من السرطان وتحسنت حالته الصحية بعد أن تحول إلى نظام غذائي صحي.
ويعتبر سرطان القنوات الصفراوية نادرًا ولديه خيارات علاج قليلة، ويتم تشخيص ألف شخص فقط بالمرض في المملكة المتحدة سنويًا، ويعيش 5% فقط من المرضى لمدة خمس سنوات.