السودان.. وفاة مصاب بحمى الضنك وسط انتشارها في الخرطوم والقضارف

أعلن في السودان، اليوم الأربعاء، عن وفاة مصاب بحمى الضنك، وإصابة 59 آخرين بولاية القضارف شرق البلاد، و110 حالات بالعاصمة الخرطوم، في موجة جديدة للوباء.

وقال وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم إن عدد حالات الاشتباه بإصابات حمى الضنك في الخرطوم بلغ 169، منها 110 حالات إيجابية مؤكدة ظهرت عند إجراء الفحوصات المعملية بنسبة إيجابية بلغت 65%.

وأشار إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن أكثر محليات الخرطوم تأثراً بالمرض هي محلية أمبدة، حيث بلغت الإصابات فيها 104 حالات، و5 حالات في محلية كرري، وحالة وافدة.