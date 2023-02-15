السودان.. وفاة مصاب بحمى الضنك وسط انتشارها في الخرطوم والقضارف
أعلن في السودان، اليوم الأربعاء، عن وفاة مصاب بحمى الضنك، وإصابة 59 آخرين بولاية القضارف شرق البلاد، و110 حالات بالعاصمة الخرطوم، في موجة جديدة للوباء.
وقال وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم إن عدد حالات الاشتباه بإصابات حمى الضنك في الخرطوم بلغ 169، منها 110 حالات إيجابية مؤكدة ظهرت عند إجراء الفحوصات المعملية بنسبة إيجابية بلغت 65%.
وأشار إبراهيم، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن أكثر محليات الخرطوم تأثراً بالمرض هي محلية أمبدة، حيث بلغت الإصابات فيها 104 حالات، و5 حالات في محلية كرري، وحالة وافدة.
وقال المسؤول السوداني إن حالات الاشتباه بولاية القضارف بلغت 80 حالة منها 59 حالة مؤكدة وحالة وفاة واحدة، مبيناً أن وزارة الصحة وضعت خطة لمكافحة نواقل البعوض المسبب للمرض، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وشح الموارد.
وشدد على أهمية صحة البيئة والتعامل مع النفايات ومعالجتها والتوعية بكيفية تخزين المياه وتجفيف الأماكن التي تتواجد فيها.
وكشف وزير الصحة عن رصد مبلغ مليار جنيه لمكافحة الناقل ومعرفة طبيعة وسلوك البعوض الذي ينشط في بداية الصباح والفترات المسائية، مطالباً الدولة بالدعم للقيام بعمليات الرش المنزلية والطائرة، وتدريب الكوادر للتعامل مع هذا المرض.
وناشد المواطنين باستخدام "الناموسيات والكريمات الواقية وارتداء الملابس الطويلة" تجنباً للإصابة بحمى الضنك، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود من قبل الدولة ووزارتي الصحة والمالية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين والإعلام من أجل تقليل نسب الإصابة.
وكانت السلطات الصحية قد أعلنت، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، 26 حالة وفاة، و462 حالة إصابة مؤكدة و3439 حالة اشتباه بحمى الضنك في 9 ولايات سودانية.
وتسبب الفيروس في وفاة نحو 40 شخصاً بعد انتشاره أواخر العام الماضي في عدد من ولايات السودان .