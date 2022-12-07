بعد وفاة 9 أطفال في بريطانيا.. ما عدوى Strep A؟

بعد وفاة 9 أطفال في بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر إصابتهم بعدوى Strep A، نصح مسؤولون في وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، الآباء والمدارس بمراقبة أبنائهم، خاصة بعد إلغاء قوانين التباعد الاجتماعي.

ما عدوى Strep A؟

هي البكتيريا العقدية أو السبحية، التي عادة ما يحملها الإنسان في حلقه أو على جلده. في بعض الأحيان تسبب حمى والتهابات في الحلق، إلا أن كثيرين يحملونها دون أي أعراض، ومع ذلك يمكنهم نقلها للآخرين من خلال السعال والعطس أو الاتصال الوثيق.

ومن أبرز أعراض العدوى: الألم عند البلع، والحمى، والطفح الجلدي، وتورم اللوزتين والغدد.

وقالت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC إن العدوى تنتشر أكثر في الأماكن المزدحمة كالمدارس وحضانات الأطفال.