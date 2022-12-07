بعد وفاة 9 أطفال في بريطانيا.. ما عدوى Strep A؟
بعد وفاة 9 أطفال في بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية، إثر إصابتهم بعدوى Strep A، نصح مسؤولون في وزارة الصحة بالمملكة المتحدة، الآباء والمدارس بمراقبة أبنائهم، خاصة بعد إلغاء قوانين التباعد الاجتماعي.
ما عدوى Strep A؟
هي البكتيريا العقدية أو السبحية، التي عادة ما يحملها الإنسان في حلقه أو على جلده. في بعض الأحيان تسبب حمى والتهابات في الحلق، إلا أن كثيرين يحملونها دون أي أعراض، ومع ذلك يمكنهم نقلها للآخرين من خلال السعال والعطس أو الاتصال الوثيق.
ومن أبرز أعراض العدوى: الألم عند البلع، والحمى، والطفح الجلدي، وتورم اللوزتين والغدد.
وقالت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية CDC إن العدوى تنتشر أكثر في الأماكن المزدحمة كالمدارس وحضانات الأطفال.
العدوى "غير مؤذية" ولكن..
قالت طبيبة الأمراض المعدية ومناعة الأطفال، بيات كامبمان "العدوى غير مؤذية إلى حد ما، لكن في حالات نادرة جدا، وخاصة عندما تنتج البكتيريا غازا ساما، يمكنها الانتقال إلى مجرى الدم، فتسبب التهابات في عضلة القلب أو تعفنا في الدم أو متلازمة الصدمة السامة أو حتى فشل الأعضاء".
ونصحت الآباء بطلب المشورة الطبية فورا، في حال عانى الطفل من أعراض، مثل: الحمى، والقيء، وآلام في العضلات، أو طفح جلدي.
تشخيص الإصابة بالمرض
ليتأكد الأطباء من إصابة المريض بعدوى Strep A، يلجأون عادة لاستخدام اختبار الكشف السريع من خلال أخذ عينة من المخاط أو الجلد، لتتم زراعتها في المختبرات.
ما سبل العلاج؟
المكورات العقدية الغازية، هو المصطلح الطبي الذي يستخدمه الأطباء لبكتيريا Strep A التي تغزو الجسم، وتتغلب على جهاز المناعة، فتدخل إلى مجرى الدم؛ ما يجعلها أكثر خطورة.
وعلى الرغم من عدم وجود لقاحات للوقاية من عدوى Strep A أو المكورات العقدية من المجموعة الغازية، إلا أن المضادات الحيوية تكون ،عادة، فعالة في علاجها.
وتقول وكالة الأمن الصحي في الممكلة المتحدة بموقعها الإلكتروني، إن زيادة المكورات العقدية هذا العام لوحظت بين الأطفال ما دون سن العاشرة، إذ تم الإبلاغ عن 9 وفيات حتى اللحظة.
وأشارت الوكالة إلى أن عدد الإصابات هذا العام قد ازداد بشكل ملحوظ مقارنة بالسنوات التي سبقت جائحة كورونا.
من ناحيتها، قالت هيئة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة UKHSA إنها لا تعتقد أن سلالة جديدة من بكتيريا Strep A قد بدأت في الانتشار، بل إن الاختلاط الاجتماعي هو السبب الرئيس في زيادة عدد الإصابات.